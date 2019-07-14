新科影后李亦捷曾在《當愛來的時候》拿下北影新人獎，時隔8年再以《野雀之詩》站上舞台，今笑言依然彷彿在夢中，不斷提醒自己冷靜。她昨晚在台上忘了謝恩師張作驥，下台後急忙打電話道歉，張作驥日前特地為她到北影欣賞《野雀》首映，雖沒有評價李亦捷的演技，只說：「（導演）施立拍妳，比我拍得還好。」她笑言：「不知道這是誇獎還是吃醋。」

李亦捷也立刻向父母報喜，爸媽在外用餐仍不忘拿著手機看直播，得知當下全都哭到泣不成聲，李亦捷遺憾表示，父親一直不希望自己演裸露戲，此次在片中飾演周旋於男人之間的酒家女，始終不敢請父親觀影，也透露父親希望她去拍八點檔，因和朋友聊起女兒是演員時，大家都沒聽過「李亦捷」這個名字。

媽媽則不捨她每次為戲付出，無論是身體狀態或精神都會為角色改變，「身邊的人都要適應不同時期的我。」經常落入黑暗情緒，在朋友面前只能壓抑心情，只敢在媽媽面前爆哭，「常常會陷入不相信自己的狀況。」加上沒戲可拍時只能去當製片助理，「媽媽看著我提著大家沈重早餐走上樓，很心疼。」

之前想過若沒得獎也沒片約，「再去打工也沒關係。」她更樂觀表示，拍《野雀》前正好在咖啡廳工作，有充分時間乾淨的接受新角色，往後背著影后頭銜再去兼職也不是問題，「無論有沒有得獎，都是還是要生活。」媽媽也一再提醒她要趕快回到平常心，她昨晚只擔心若不能上台，就不能曝光造型師借的高級品牌服裝，「我只想著曾經幫助過我的人，一定要給他們個交代。」

(中時 )