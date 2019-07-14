2019安聯小小世界盃全國總決賽今天進行最後一天賽程，參賽小選手及陪同的親友在氣溫高達攝氏38度的炎熱天氣揮汗競賽，大安俱樂部白隊衛冕U10冠軍，同時也奪下U8金盃，更一舉包辦U8、U10個人獎項，堪稱本屆最大贏家。

大安俱樂部白隊的總教練為前退役國手陳嘉和，昔日在球場上不苟言笑、拼勁十足素有「戰神」之稱，褪下球衣後嚴肅依舊但多了笑容，畢竟要經常與小球員保持親切互動，陳嘉和表示，這批小朋友來自四面八方並不是一般傳統的校隊，而是以純社區型態為主，要讓他們熟悉彼此並不是件容易的事，所以需要家長們的努力及大力支持，利用每週的假日練習時間培養默契及凝聚向心力，先讓球員彼此間的感情變好才能強化個人技巧進而徹底執行教練指導的戰術及技巧觀念，今日能衛冕成功證明並不是僥倖換取的。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示，今年不僅首次透過網路直播的方式，邀請專業球評進行現場實況報導，更和安聯人壽攜手規劃新增了個人獎項，邀請資深體育媒體與球評擔任評審，由決賽隊伍中評選出金手套獎、金球獎、金靴獎。

獲選出國受訓的球員代表。(迷你足球協會提供)

除此之外，安聯人壽也提供六個名額給U15前三名隊伍，讓獲選的青年選手們7月23日到26日前往新加坡，以及8月22到27日前進德國受訓，經由教練舉薦，獲得此殊榮的球員分別為前往德國的邱奕達(UNITY回娘家)、鍾玨璽(桃園中興綠)及新加坡的張閎翔、高于翔(UNITY回娘家)、鄭浩言(桃園中興綠)、吳博允(建功高中)等六名，而當他們得知獲得教練推薦有機會出國受訓時，均大為驚喜，除了想學習國外的觀念技巧外，也想把握機會出國走走。

秘書長張武業近一步表示，近年他竭盡己力，不斷尋求願意一同投身耕耘台灣足球發展的協力者，今年有幸獲得民間企業支持，贊助「多多」乳製飲品，接下來積極計畫建構青年培訓學院、大學預備隊、城市職業隊，串聯完整的足球培育發展系統，期盼未來台灣職業足球的成立，以至於台灣足球聯盟的發生，都能逐步實現。

(中時電子報)