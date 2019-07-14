中信兄弟「開箱」新洋投赫猛，對決Lamigo桃猿僅讓他丟3.1局便退場，不料後援投手黃恩賜接手後單局爆，6局上半桃猿一舉攻下5分大局，一路領先至最後，雖然「王拔」王勝偉上演生涯首次單場雙響炮，不過還是由桃猿以6比4拿下勝利。

兄弟在首局就由王勝偉敲出中外野陽春炮先馳得點，再靠詹子賢與曾陶鎔接連安打再下一城，首局先取得2比0領先。赫猛來台後首次亮相，先發3.1局被敲4支安打、無失分，送出5次三振，兄弟教練團決定在4局上半換上後援投手黃恩賜，誰料在6局上半出現「一局爆」的情況。

第6局黃恩賜先被朱育賢敲安後，遭陳俊秀敲出左外野2分炮將比數追平，接著廖健富獲保送、林承飛安打，2人出局一、二壘有人的情況下，林立及郭嚴文接連安打再幫桃猿攻下3分，單局攻下5分大局，一舉將比數超前成5比2領先。

7局下半兄弟追分，蘇緯達代打敲安後，王勝偉敲出單場第2發全壘打，為生涯首次單場雙響炮，將比數追成4比5僅1分落後，也將今日先發6.2局的「姊姊」王溢正打下場，由洋投冠猛接手，並成功凍結兄弟攻勢。

8局上半桃猿由郭嚴文的二壘安打將分數擴大至6比4領先，最終兄弟無法再燃起反攻氣焰，結束近期的3連勝，由桃猿以6比4收下勝利，單場MVP則是敲出2分炮的陳俊秀獲選。

(中時電子報)