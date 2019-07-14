安妮、雲林縣政府文化處長陳璧君以及網紅鍾明軒，擔任雲林縣政府舉辦「Yunlin Star雲林旅遊大使我可以」旅遊大使決賽評審，14日專程到劍湖山世界主題樂園，過程中很多民眾爭相與安妮拍照，她回憶起之前錄綜藝節目跟徐乃麟玩類似自由落體的設施，坦言只要看到就腿軟。

安妮多次參加比賽跟當評審，她覺得當評審壓力很大，因為不想讓參賽者不開心，她認為參賽者能鼓起勇氣比賽，已經很厲害了。安妮雖然因工作關係到過雲林，但是她一直沒有機會好好品嘗雲林美食、享受雲林美景，聽說雲林的蔴粩很有名，她希望有機會可以吃到。這次決賽的最後一關在劍湖山樂園，參賽者要坐遊樂設施完成任務，安妮非常佩服他們的勇氣，她透露自己既怕高又怕快速的樂園設備，和妹妹去遊樂園玩，她只負責拍照、吃東西跟顧包包，與喜歡玩刺激設備的妹妹完全不一樣。

安妮先前因在電視劇《嫁妝》演出，增加不少婆媽粉絲，她曾在雲林朝天宮拍攝網路街舞影片《重生》被許多老人家認出來，不僅如此，他們還帶著孫子、孫女熱情要簽名與合照，她受到熱烈歡迎，心中非常感動。她日前推出寫真書，預購創下佳績，進博客來即時榜冠軍，前幾天在工廠簽書，簽到手痠的同時也很感動粉絲的熱情支持，被問到要不要出第2本寫真，她透露想去俄羅斯拍攝「冰天雪地」比基尼照，並提及這次拍攝收到很多粉絲鼓勵，1個負評都沒有。

從複賽脫穎而出的12位參賽者，在雲林當地連闖3關，包括「雲林百寶箱」、「雲林多奇廟」、「雲林知多少」，從遊戲中更了解雲林。決賽選出男、女各5名，第1名將可各獲獎金15萬元、亞軍各5萬元、季軍各1萬元、第4名各8千元、第5名各5千元，26日頒獎記者會。

(中時 )