本周事業運前三名:

1.狗

工作:本週運勢揚眉吐氣，為第一名。老闆交給你大任務，你也有能力可以承擔，只是無止盡的加班。

2.牛

工作:本週運勢上升，工作上頗有作為，為第二名。進行已久的案子，時機已成熟，應把握機會。

2.虎

工作:本週運勢終於出現曙光，同為第二名。職場工作順心如意，有被提拔的機會，待人處事要更謹慎。

3.兔

工作:運勢樸破低迷，為第三名。事業工作上有異性貴人出現，如能好好把握，會成為下半年忙碌的重大工作。

3.蛇

工作:本周運勢轉強，藉力使力，同為第三名。順水推舟是關鍵，盡量多與客戶溝通了解。

本周財運前三名:

1.狗

財運:本周正財運大旺，工作量大相對收入也非常可觀，一天24小時感覺都不夠用。錢追著你跑的概念。

2.羊

財運:驛馬星動的一周，人脈就是錢脈，不必擔心眼前，你的專業及人際溝通的魅力，是你最大的吸財力。

3.蛇

財運:本周財運轉正，儘管你逼般人大膽地去理財，但是每每都有恰巧的偏財運，能讓你小賺一筆。

本周愛情運前三名:

1.蛇

愛情:女性未婚者，本週不乏追求者或討你開心對你釋放善意，不要太著急，先從朋友做起。

2.虎

愛情:單身男性本周有學術性活動欣賞的異性出現，也可能是工作上的夥伴，如論如何，都是不錯的愛情運開啟。

3.牛

愛情:感情運融洽的一周，儘管工作有所壓力，但是女朋友對你的談心及意見參考，是你的舒壓糖，很感動。

本周健康運前三名:

1.狗

健康:健康運良好，男性追求線條美，越發的欣賞自己鍛鍊出的肌肉，持現難得的完美線條。

2.牛

健康:健康運不錯的一周，堅持每周運動二次，注意養生，晚餐不吃澱粉，以致於你看起來比同齡人年輕。

3.猴

健康:愛美的你只顧著打美白針，卻忘了天然的檸檬汁水，不僅可以嫩白皮膚，還可消除臉部黑斑色素。

(中時 )