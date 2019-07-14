中華藍連兩天都在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽打到延長加賽，幸好結局都是贏球！靠著「龍貓」胡瓏貿貢獻全場最高35分，其中延長賽包辦7分，中華藍最後以102比99險勝加拿大，拿下本屆瓊斯盃第2勝(1敗)，接下來15日將跟中華白上演兄弟鬩牆戲碼。

中華藍排出李維哲、周儀翔、劉錚、胡瓏貿與佛羅維斯的先發陣容，也讓昨天投進致勝三分球的陳盈駿輪休，面對大學生為主體的加拿大，一開賽就打出11比3，不過加拿大隨即發揮三分火力，轉眼就追近差距，甚至取得超前優勢。

沒想到胡瓏貿再次發揮開幕戰三分神射功力，首節三分球投4中4、獨拿12分可惜隨著他吃到第2犯，讓他第2節完全被中華藍外籍教頭帕克放在板凳，中華藍進攻也出現當機現象，打完上半場，中華藍仍以39比44落後加拿大。

加拿大下半場一開始就打出16比6猛攻，一度擴大領先差距到16分之多，幸好中華藍及時回神，打出一波15比2小高潮重新追上，更在末節一開始，靠著周儀翔、黃聰瀚接連投進三分外線，中華藍一舉取得73比69的超前優勢。

不過打到末節最後1分11秒，加拿大靠著沙普特2罰中1，把比數追成84比85的緊張局面，周儀翔卻在此時發生傳球失誤，把球權拱手讓給加拿大，最後28.2秒，沙普特再次站上罰球線，這次他兩罰俱中，也幫加拿大超前1分。

周儀翔雖然三分出手沒進，劉錚卻拚搶到進攻籃板，且製造犯規站上罰球線兩罰俱中，中華藍重新搶回1分領先，時間還剩15.1秒，加拿大竟然一開球就發生傳球失誤，黃聰瀚接著兩罰中1，沒想到布朗竟在槍響同時補進追平兩分。

比賽進入延長賽，打到最後59.9秒，劉錚完成「三分打」，中華藍100比96領先，接著胡瓏貿一個人快攻上籃，幫助中華藍再拿兩分，加拿大雖馬上投進三分球，卻沒法掌握最後一波攻勢，最後在加拿大超大號三分出手沒進中結束。

胡瓏貿延續開幕戰三分球火燙手感，14日全場投20中11，包含三分球投8中5，除了貢獻35分，也拿3助攻、3籃板，周儀翔也有22分、5籃板及4助攻，劉錚20分、8籃板、5助攻與4抄截，佛羅維斯13分、14籃板，卻在末節提前犯滿畢業。

(中時電子報)