《產經新聞》14日起刊載《李登輝秘錄》連載第4部「蔣經國學校的畢業生」的第1集「收到『讓在野黨成形吧』的密令」。

前總統李登輝向日媒透露，故總統蔣經國曾下密令指示他扶助在野黨形成。

文中指出，戰後獨裁統治台灣的蔣介石的長男、蔣經國1978年就任總統時，任命李登輝為台北市長，且更進一步提拔他擔任台灣省主席、副總統。蔣經國考慮到，為了讓以外省人為中樞的國民黨政權延續下去，只能在政界培養提拔像李登輝一樣的台灣出身的本省人菁英，讓政權「台灣化」才行。

第4部將描述李登輝學習蔣經國的政治手腕，直到1988年成為總統。

文中提及，李登輝有本現在仍珍藏著的記事本，記錄著1984年至1988年他在副總統時代與總統蔣經國個別對話的156次內容，是用藍筆認真地用中文寫的筆記，現仍保管在他位於桃園市郊外的別墅。

這本筆記本是已故SONY會長盛田昭夫（1921-1999）送給李登輝的贈品，封面還印有SONY的LOGO。李登輝在2017年8月9日在受訪時，邊翻閱他的筆記本邊說「這一天很重要」，接著翻開了某一頁。日期是農曆年前1986年2月7日，記載著蔣經國指示李登輝的特別任務。

「過完年後，建立一個與黨外人士溝通的管道，由你本人參與。」黨外人士是指不屬於持續一黨統治的國民黨，而從事政治活動的人。李登輝指出，「蔣經國是想透過國民黨以外的人組成在野黨，利用政治壓力改革國民黨。」

台灣從70年代起，以南部為主開始有批判獨裁體制的雜誌發行、有訴求民主化的示威活動等。1949年發布的戒嚴令尚未解除，當時在野黨是不合法的。蔣經國想透過在野黨推動國民黨改革。

筆記中指出，1986年9月28日第1個在野黨、民進黨宣布成立後，蔣經國在9月30日告訴李登輝，「還沒有構成違法要件，要用法律來處理並不容易」，實質上是容許其建黨。李登輝雖然沒有否認也沒有承認，但可想而知，他應該依照蔣經國的指示，私底下向黨外人士傳達組黨一事「國民黨不會阻止」。

李登輝現在也認為，蔣經國雖然從戰後持續在台灣實施高壓政治的父親蔣介石手中繼承了權力，但也因在這個時代灑下了種子，才綻放了民主的花。

(中時 )