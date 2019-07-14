民調最後一天！他這樣凍未條求電話響(影/中天新聞)

國民黨初選電話民調最後一天，還是沒接到民調電話的韓粉苦苦等待。凍未條哥就自彈自唱韓市長最愛的歌曲，希望電話能快點響起。不只凍未條哥力挺，玉米哥也說，只要15號韓國瑜初選勝出，就要免費送出500根烤玉米。

守在電話旁等待！還沒接到民調電話的「凍未條哥」緊張到凍未條。他只好一邊唱韓國瑜最愛的「舊皮箱的流浪兒」，一邊寄望民調電話因此趕快響起。

不止「凍未條哥」全力支持，玉米哥也準備好了，中天新聞報導，「玉米哥」林上哲已經把材料備好備滿，等到15日結果一出爐，是韓國瑜勝出的話，他將免費送出500根烤玉米。他還笑說，「（通關密語）只要一說出韓國瑜金句」，大家一聽就知道了。

網友見「凍未條哥」如此有趣，留言「真的凍末條了」、「哈哈大家怎麼都這麼可愛啊！」、「韓粉們就是這世上充滿愛與歡樂的小精靈！」、「堅守電話唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)