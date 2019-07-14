今天是國民黨總統初選民調封關日，高雄市長韓國瑜閉關一整天，據悉主要在準備選後談話內容，以及商討是否北上出席黨內記者會，或留在高雄參加茂林黑米祭活動；今晚經幕僚證實明早11時將赴國民黨中央黨部參加「第15任總統候選人提名民意調查結果公布」記者會，另會擇期親赴黑米祭，表達對原住民文化的關心。

(中時 )