韓國瑜今閉關準備談話 明將赴黨中央開票 21:552019/07/14 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是國民黨總統初選民調封關日，高雄市長韓國瑜閉關一整天，據悉主要在準備選後談話內容，以及商討是否北上出席黨內記者會，或留在高雄參加茂林黑米祭活動；今晚經幕僚證實明早11時將赴國民黨中央黨部參加「第15任總統候選人提名民意調查結果公布」記者會，另會擇期親赴黑米祭，表達對原住民文化的關心。 (中時 ) #韓國瑜 #黨中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨的選戰憂鬱 04:102019/07/10 論壇廣場 郭台銘的小心機與大算盤 04:102019/07/10 時論廣場 不爽黨中央不挺 郭怒轟：等著被民進黨「殲殺」 12:132019/07/10 政治 還原真相 姚江臨反駁郭董「罪人說」 19:582019/07/10 政治 坐等分裂 國民黨必走入歷史 04:102019/07/12 時論廣場 國民黨四大隱憂 藍議員憂不利2020 08:502019/07/12 政治 脫黨議題不利郭 徐巧芯：郭台銘團隊犯了戰略錯誤 02:152019/07/13 政治 國民黨擬刪總統兼黨魁條款 吳敦義臉書談「心聲」 16:332019/07/13 政治 假設郭民調勝出 韓粉：挺不下去 08:152019/07/14 政治 朱立倫喊話 國民黨要團結 12:112019/07/14 政治 政治熱門新聞 藍初選明公布 網整理韓勝出趴數 - 政治 林飛帆月薪曝光 網民：誰說民主不能當飯吃 - 政治 韓粉死守不退 他數學解析結果可怕 - 政治 「郭柯配」或「柯郭配」 網友答案居然一面倒 - 政治 黨工要林飛帆道歉 宅神幫答網大讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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