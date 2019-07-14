香港反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，社區遊行遍地開花，今日（14日）下午沙田將舉行大遊行，由車公廟起步，途經沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站旁的巴士總站為終點。警方與示威者於源禾路與沙田鄉事會路一帶發生衝突，一度出動胡椒噴霧。

警方與示威者對峙數小時後，指現場屬於非法集會，呼籲示威者盡快離開，否則或會採取拘捕行動。於晚上8時半後，警方從多個方向推進清場，並進駐各個商場內。有防暴警察開始無差別驅趕市民，即使有人表明身份，警方仍嚴厲斥責，現正清場所有人都要「快走」。

(中時 )