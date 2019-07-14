香港「沙田大遊行」引發警民對峙 警方晚間開始清場 22:212019/07/14 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反對修訂《逃犯條例》浪潮持續，社區遊行遍地開花，今日（14日）下午沙田將舉行大遊行，由車公廟起步，途經沙田新城市廣場一帶馬路，並以沙田站旁的巴士總站為終點。警方與示威者於源禾路與沙田鄉事會路一帶發生衝突，一度出動胡椒噴霧。 警方與示威者對峙數小時後，指現場屬於非法集會，呼籲示威者盡快離開，否則或會採取拘捕行動。於晚上8時半後，警方從多個方向推進清場，並進駐各個商場內。有防暴警察開始無差別驅趕市民，即使有人表明身份，警方仍嚴厲斥責，現正清場所有人都要「快走」。 (中時 ) #警方 #沙田 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭傳喚沒到 郭芷嫣稱精神不佳...留4字給警方 00:042019/07/10 生活 港府坦誠溝通 學生應不設前提 04:092019/07/10 焦點新聞 社會信用體系 不會在香港實施 04:092019/07/10 焦點新聞 新增反DQ訴求 港14日續辦沙田遊行 04:102019/07/10 兩岸要聞 陸批美插手香港事務 別有用心 04:102019/07/10 兩岸要聞 嘉義警匪駁火 通緝犯陳宏宗頭、左小腿各中1槍斃命 18:212019/07/10 社會 香港學子來台中 採果、辦桌美食初體驗 18:352019/07/10 生活 弭平大陸和香港的信任鴻溝 04:102019/07/12 論壇廣場 放心！黎智英：港人要知道 抗爭有美撐腰 07:002019/07/14 國際 香港「傳媒工會」靜默遊行 要警方尊重新聞自由 13:142019/07/14 兩岸 兩岸熱門新聞 蜂群作戰？殲-20與退役殲-6同框 - 日報 俄新航母海牛 與遼寧艦是姊妹 - 焦點新聞 - 旺報 A股頻爆雷 3招讓你趨吉避凶 - 日報 陸敲山震虎 台12名分析師被查 - 日報 香港「沙田大遊行」引發警民對峙 警方晚間開始清場 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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