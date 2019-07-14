台調查局日前啟動選舉查察，將「大陸企業採購台灣農產品」列為蒐報重點，避免境外資金影響台灣選情。不過，據陸媒報導，「第三屆瀋台農業合作研討會」於14日在瀋陽舉行。活動邀請台灣農業領域專家、農業企業家共30逾人赴瀋交流、深化兩地經濟融合發展。據悉，還將舉行「瀋台農業項目對接會和簽約儀式」。

《中國台灣網》報導，由瀋陽市台辦、瀋陽市農業農村局、瀋陽市科技局、於洪區人民政府共同主辦的第三屆瀋台農業合作研討會將於14-18日在瀋陽舉行。活動將邀請台灣農業領域專家及農業企業家30余人赴瀋交流研討、實地考察，進一步促進瀋台兩地在農業方面交流與合作，深化兩地經濟融合發展。

研討會期間，與會台灣專家和企業家將赴瀋陽農業大學、於洪區、蘇家屯區和法庫縣等地參訪、考察農業項目，充分了解瀋陽市農業科技發展情況，開展農業科技領域交流探討，尋找合作機會。研討會還將舉行瀋台農業項目對接會和簽約儀式。

瀋陽市台辦相關負責人表示，此次活動的舉辦是貫徹落實習近平總書記今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神的具體舉措，希望通過活動，積極推進兩岸交流合作，打造共同市場，實現兩岸融合發展，互利共贏。

據悉，「兩岸媒體瀋陽行」活動也將同期舉行，兩岸媒體人將深入瀋陽故宮、老龍口酒博物館、遠大集團、於洪區等多地，對瀋陽城市風貌、經濟發展和人文歷史等方面進行採訪報道。

(中時 )