古語說「遠親不如近鄰」，照說鄰居應該和睦相處，但是若為了小事傷了和氣就得對簿公堂。在中部地區有兩家農戶比鄰而居，其中卻因為鄰家養了鵝太吵，竟然偷偷在鵝蛋上澆熱水成為「熟蛋」而孵不來，鵝主人發現是隔壁阿嬸下手「謀害」，氣得決定報案為鵝寶寶申冤。

據檢警調查，這處農家養了1公2母的鵝，準備牠們繁殖下蛋孵小鵝，未料，生下來的鵝蛋卻總時孵不出小鵝來，還經聽到「鵝媽媽」淒厲的叫聲，於是偷偷裝了檢視器，查明是什麼原因。

當他們檢視監視器時，赫然發現竟是隔壁家阿嬸和她兒子偷偷在鵝媽媽產下的鵝蛋上澆熱水，鵝媽媽本能向前攻擊鄰婦護蛋，也被滾燙的熱水淋得嘎嘎叫。看到這一幕，不禁火冒三丈，檢具監視錄影到派出所報案。

全案經依毀損罪嫌移送、起訴，法院判決書指出，被告婦人與她兒子因不滿鵝群叫聲太吵，多次持熱水壺闖入農場，對母鵝與未孵化的鵝蛋上淋灑熱水，導致母鵝被淋到哀嚎慘叫，鵝蛋腐壞，其中婦人5次侵入農場，有4次各破壞8顆蛋，其中一次僅1顆，共破壞33顆鵝蛋，她兒子有一次陪同媽媽前往，當天破壞8顆鵝蛋。地院依毀損罪一罪一罰判處張婦拘役33天，合併應執行26日，張男拘役8天，皆可易科罰金。

鵝媽媽正常生蛋，去都孵不出來，讓飼主感到奇怪。（示意圖非本新聞/本報系資料照）

(中時電子報)