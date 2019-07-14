張梓琳曬母女合照，女兒身高已到她的腰部。（圖／翻攝自微博）

3歲Evelyn長腿吸睛。（圖／翻攝自微博）

女模張梓琳是大陸首位世界小姐，擁有亮麗外型、182公分的高挑身材，她2015年嫁給圈外人，隔年生下女兒Evelyn（胖妹），不時會在網上分享生活點滴，今（14日）一家人趁著周末出遊，曬出母女合照，而3歲的Evelyn站在張梓琳身旁，身高已經到達媽媽的腰部，讓網友看了驚呼連連。

張梓琳3年前升格人母時，就曾曬過Evelyn的嬰兒照，當時網友就發現Evelyn不只擁有一雙大長腿，連手指也十分纖細瘦長，直誇她遺傳媽媽的優良基因，但Evelyn長大後，張梓琳為保護女兒隱私，便沒再PO她的正面照。

張梓琳曾在節目上量過腿長，顯示腰部以下有122公分，而她今曬出的照片中，Evelyn已長到媽媽腰部的高度，可見Evelyn身高已約120公分，高出同齡小孩一些，一雙大長腿也格外吸睛，引來網友羨慕留言「三歲這身高，這得長多高啊」、「妥妥贏在起跑點」、「父母基因太強大啦」、「胖妹這個花褲子都蓋不住的長腿」、「難以想象胖妹才三歲」，甚至登上微博熱搜造成熱烈討論。

(中時電子報)