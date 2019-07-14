女模張梓琳是大陸首位世界小姐，擁有亮麗外型、182公分的高挑身材，她2015年嫁給圈外人，隔年生下女兒Evelyn（胖妹），不時會在網上分享生活點滴，今（14日）一家人趁著周末出遊，曬出母女合照，而3歲的Evelyn站在張梓琳身旁，身高已經到達媽媽的腰部，讓網友看了驚呼連連。
張梓琳3年前升格人母時，就曾曬過Evelyn的嬰兒照，當時網友就發現Evelyn不只擁有一雙大長腿，連手指也十分纖細瘦長，直誇她遺傳媽媽的優良基因，但Evelyn長大後，張梓琳為保護女兒隱私，便沒再PO她的正面照。
張梓琳曾在節目上量過腿長，顯示腰部以下有122公分，而她今曬出的照片中，Evelyn已長到媽媽腰部的高度，可見Evelyn身高已約120公分，高出同齡小孩一些，一雙大長腿也格外吸睛，引來網友羨慕留言「三歲這身高，這得長多高啊」、「妥妥贏在起跑點」、「父母基因太強大啦」、「胖妹這個花褲子都蓋不住的長腿」、「難以想象胖妹才三歲」，甚至登上微博熱搜造成熱烈討論。
(中時電子報)
#張梓琳
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。