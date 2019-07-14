(22:50更新，補充最後戰果)2019年溫布頓草地網球錦標賽今天進入最後一天賽程，台灣共有兩組人馬分別問鼎混雙、女雙冠軍，率先登場的是詹詠然和克羅埃西亞男將多迪格（Ivan Dodig）合作的混雙，迎戰拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）/瑞典林德斯泰特（Robert Lindstedt），台克組合6：2、6：3直落二勝出，詹詠然收下個人生涯第4座四大滿貫賽雙打金盃。

詹詠然曾在2017年美國網球公開賽和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）聯手收下女雙冠軍，去年和今年法國網球公開賽則和多迪格連奪兩冠，如今再添一座溫網混雙冠軍。

由於昨天的男雙比賽打了將近5小時，原定昨天就要進行的女雙決賽延到今天，大會將賽事稍微調整，原本要在中央球場男單決賽之後出賽的混雙，改到第一球場、在青少年男單決賽之後登場。

詹詠然/多迪格是大會混雙第8種子，兩人晉級路上擊敗過寶島姐弟檔謝淑薇/謝政鵬等非種子及兩組種子，決賽第一盤台克組合前3個發球局成功保發，雖然第3局面臨2個破發點危機，但連趕4分驚險保住，加上兩度破了對手發球局，瞬間取得局數5：0絕對領先，雖然第7局還是被對手破發，但第8局第3次破發得手，不到半小時就先收下一盤領先。

有了一盤領先，第二盤詹詠然和多迪格更加有信心，儘管雙方一路互保，直到第8局台克組合才終於破發，就靠著這一個破發優勢，邁向勝利。

稍後另一位台灣女將謝淑薇，將要爭奪今年溫網女雙冠軍。

(中時電子報)