國民黨總統初選民調結果明天（15日）出爐，總統參選人、前鴻海董事長郭台銘初選後可能脫黨的傳聞不斷，甚至傳出「郭柯配」這個選項。粉專對此舉辦投票，支持「郭柯配」或「柯郭配」，至截稿為止，居然超過7成的網友都支持「柯郭配」。

臉書「公民廟口-立委在做天在看」粉專表示，郭台銘今天對外表示：明日初選落敗後，不排除「郭柯配」，請問您覺得郭與柯，誰應該當總統候選人呢？有高達71%的網友挺「柯郭配」，29%支持「郭柯配」。

網友說：「兩個都不可能會當副的。」、「很糟糕，這兩個會打架，一個是醫界的郭台銘，一個是商界的柯文哲。」、「不可能啦！」、「他們合不來吧。」、「拜托當過PI的人，又聰明，不可能當副手啦！醫生當假的喔。」、「都只想著利用阿伯拉年輕人的票XD」、「阿北最好會願意當副手啦！果凍在做夢哦。」、「只要配國民黨，柯文哲就完全沒機會了XD」

還有人認為，「柯至少不用再貸款選舉了。」、「我點開選項有點意外這個比例。」、「請館長幫他們兩個辦一個格鬥賽，贏的當正的、輸的當副手，這樣最公平。」

(中時電子報)