全球暖化正在進行，幾乎每一年都在刷新「有測量以來的最高溫度」，這是人類造成的氣候異常，我們有責任好好收拾，否則人類僅是地球上的一個短暫過客。那麼在地球漫長的歷史中，有沒有比人類造成的氣候異常還要熱的高溫時期?是有的，大約在5600萬年前。

生活科學報導，地球經歷了不止一次的極端氣候振盪，全球從極端寒冷到極端溫暖，南北兩極也從極度的封凍到完全無冰。今天的全球環境，屬於全球溫暖時期，冰山只存在於寒帶，多數地方都無冰(除了高山)。然而在5600萬年前，即使是北極圈，也都是一片郁鬱蔥蔥的綠色景觀，甚至還要提防鱷魚，古氣候學家將那段時期，稱為「古新世–始新世氣候最暖期」(Paleo-Eocene Thermal Maximum )

英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia )的古氣候學家斯圖亞特‧蘇瑟蘭(Stuart Sutherland)表示，地球的氣候自然會振盪，原因我們還不是很清楚，可能與地球軌道的週期擺動，以及地軸的變動有關。由於這些振盪，地球經歷了冰河時期，和更溫暖的間冰期。

但是古新世–始新世氣候最暖期的高溫環境，地球在2萬年的時間裡，全球增溫了5到8度，而且海洋嚴重酸化，造成底碳酸鹽大範圍溶解。這可能不只要地球軸線的傾斜度，還要改變其地球公轉軌道的路徑形狀，即使如此還不夠，另一個罪魁禍首是大量的二氧化碳，我們今天對此非常熟悉。

但是，古新世–始新世氣候最暖期並沒有人類，那麼二氧化碳濃度是如何變高的？日內瓦大學的地質學家賽巴斯欽‧卡斯泰爾特(Sébastien Castelltort)說，科學家還並不十分確定當時的二氧化碳來源。其中一種猜測是「火山爆發」，火山氣體中，二氧化碳佔最大量，大量噴射到大氣中自然引發溫室效應，同時可能融化封凍的海洋甲烷層(也就是在大陸棚的「可燃冰」)，甲烷的溫室效應比二氧化碳更有效，大約8~80倍。

不過， 古新世–始新世氣候最暖期卻是我們哺乳動物的復興時期，過於溫暖的環境不利於恐龍這樣的大型爬行動物的發展，但是恆溫又散熱能力佳的哺乳動物卻可存活，加上植物茂密，因此哺乳動物開始大型化。

除了古新世–始新世氣候最暖期以外，在2.52億前的二疊紀─三疊紀滅絕事件，也來自於全球暖化，那是地球生物史上最災難性的浩劫。這次暖化事件也是由火山活動引起的，一般認為，是西伯利亞出現極大面積的地殼破裂，地幔物質大規模噴發，稱為西伯利亞玄武岩事件(Siberian Traps)，引發了氣候混亂和廣泛死亡。

當時氣溫在很短時間上升了10度，這比人類開始燃燒化石燃料後，造成的升溫1.2度還要劇烈，大約95％的海洋生物和70％的陸地生物都滅絕了。

我們不確定二疊紀-三疊紀滅絕事件期間，溫室氣體濃度有多高，但它們可能遠遠高於今天。一些模型表明，當時二氧化碳含量高達百萬分之3500ppm，今天的二氧化碳濃度略高於400 ppm 。

不過，我們人類的威力也不弱，在二疊紀三疊紀滅絕事件期間，溫度上升的時間很長，長達15萬年；至於古新世–始新世氣候最暖期，花費了1萬到2萬年 ，才達到全球災難的暖化。

而我們人類造成1.2度的全球升溫，只用了150年。

這就是當今氣候變化與地球史高溫記錄的最大差異，也是我們對於當前氣候變化的後果難以預測的原因，關注的不僅僅是「地球正在暖化」，還有「我們不知道生命調整的速度該多快」。二疊紀-三疊紀滅絕事件如何落幕已不可考，不過古氣候學家倒是已經知道古新世–始新世氣候最暖期是怎麼結束的，是一種小型的漂浮型水生植物救了地球，它叫「滿江紅」(Azolla)，當時的北極海是個巨大的淡水湖，滿江紅長滿了北極湖，一年一生，枯萎後就沒入湖底，也就碳給封存住了，滿江紅花了80萬年的時間，將大氣層裡的二氧化碳給降低，從始新世早期的3500 ppm，下降到650 ppm，之後交給其他的植物接手。

(中時電子報)