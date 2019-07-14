診間尷尬瞬間！醫師們曾遇過自病患下體夾出五花八門的情趣用品、水果、棒狀物、保險套等異物，醫師即使措手不及也要冷靜接招。有一名太太求診婦產科醫師楊維真，害羞的說「醫師，我那裡面有個長長的條狀物」，醫師本來以為是情趣用品不以為意，沒想到最後病患坦承是「香菸」，會這樣卡進私密處裡，怎麼樣都拿不出來的背後原因，讓醫師聽了感到傻眼。

婦產科醫師楊維真在《媽媽好神》節目中分享門診案例，指出有一名太太抓到老公外遇，但老公卻理直氣壯抱怨，因為「房事不滿意」，於是她決定花大錢到泰國學習皇室的宮中「馭夫術」，學習如何運用骨盆腔的肌肉，將一根細小的香菸夾起。

當這名太太回台後，努力鑽研練習「夾香菸」時，一個不小心讓香菸就滑進去了！因為自己弄不出來，於是找了楊維真的診間求助。楊維真表示，一開始這名太太還神祕兮兮地說，「裡面好像有東西」、「妳不要嚇到喔，我那個是香菸」，一開始還讓楊維真緊張，擔心這名太太是不是遇到了家暴，直到太太娓娓道來說自己在練習「宮中馭夫術」挽回外遇夫的心時，才讓楊維真聽了也哭笑不得。

(中時電子報)