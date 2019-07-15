每當暑假校門關起，許多家長都會陷入焦慮，煩惱漫長的兩個月，沒把握給孩子充實的規劃。故宮南院聽到父母的心聲，近日推出「交融之美─神戶市立博物館精品展」，及延伸出來的3個體驗活動，提供了開闊大人、小孩眼界的好機會，根本就是家長的神隊友！

精選5家博物館典藏文物 展現歐亞藝術交融之美

「交融之美─神戶市立博物館精品展」主要講述16至19世紀歐亞藝術的奇遇與交融，這次特別向神戶市立博物館出借展示精品，更精選國立故宮博物院典藏文物、荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）、荷蘭台夫特王子博物館（Museum Prinsenhof Delft）及國立臺灣歷史博物館的收藏，可說是神戶市立博物館在亞洲最具規模的展出！

展示的脈絡主要以台灣所在的東亞海域出發，跟著大航海時期發掘不同文化與文物的匯集，藉此欣賞到精彩的歐亞交流，可以開拓大人與小孩的視野。除此之外，特別針對小朋友推出了一系列的體驗活動，再也不用與3C產品為伍，還能增廣見聞、提升親子互動。院提供)

故宮南院暑期舉辦數場親子互動課程和講座，豐富孩子的暑假體驗。/故宮南院提供

3系列體驗成為暑假小老師 帶領孩子認識世界與藝術

3個體驗活動各有2個場次，分別是「世界地圖的引入」，帶領小朋友透過點、線、面，認識地圖與世界，更特別邀請到GIS易學堂講師團隊授課，第二場次於2019/7/20(六)13:00-15:00舉行，報名於7/15的23:59截止。

活動內容活潑有趣，提高孩童自主參與的意願，除了傳達專業的藝術課程之外，也達到寓教於樂的效果。/故宮南院提供

第2個體驗活動是「荷蘭東印度公司的瓷器」，兩場次於7/21(日)、7/28(日)舉行，帶領大家認識世界第一家跨國公司與曾經風靡全球的瓷器；活動內容分為【主題講座】及【親子DIY體驗】，前者邀請到嘉義陶藝師蔡江隆老師，一起認識陶瓷及製作；後者則是由繪本師王姿涵老師帶著大小朋友進行陶瓷杯墊繪製，可以藉此增進親子感情。7/21場次報名於7/15的23:59截止、7/28場次報名於7/22的23:59截止。

喜歡科學的小朋友一定會對第3個體驗活動很感興趣，「浮繪與鏡箱」是透過光影的呈現來認識藝術與科學的奧妙，一樣分為8/18(日)與8/25(日)兩個場次。【主題講座】邀請到黃璿恩講述航海時代下的中西繪畫，而【親子DIY體驗】是由攝影師廖家鴻教導製作針孔相機，一同探索有趣的光影奧妙。8/18場次報名於7/22-8/12的23:59截止、8/25場次報名於7/22-8/19的23:59截止。

為期兩個月的暑假真的很長，若不善加利用就太可惜了！課本以外的知識往往更容易吸收，小朋友接收的意願也會比較高，透過耳聽眼看，甚至親自動手製作參與，從中吸取的新知會更能夠印象深刻，準備與孩子一同經歷最豐富有趣的暑假吧！

如果錯過7日的活動也沒關係，暑假還有數場系列體驗活動，請把握接下來的講座，現在就按下報名按鈕吧。/故宮南院提供

故宮南院提供

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(中時電子報)