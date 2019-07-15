俗話說男人是視覺動物，見到女人忍不住看胸看美腿。不過12星座誰最「色」？有些星座男生比一般人還要對這2大類型正妹招架不住！DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，將這兩派熱血星座男兒給揪出，看看妳的意中人是「腿控」還是「胸控」，亦或著「魚與熊掌」他都想要！

深陷「絕對領域」的五大腿控星座男

5. 獅子男

獅子男要面子，是愛情裡標準的大男人，因此女人對來他而言絕對是重要附屬品，外表說什麼都要「高人一等」、與他般配才行。出場即眾人焦點的長腿美眉自然最為吻合，肯定讓獅子男下巴抬著走，嘴角止不住笑意。

4. 水瓶男

講求知性、渾身充滿哲理的水瓶男，本身就喜愛欣賞「美」的事物，不過美女百百種，哪一種能令他傾心呢？答案是長腿妞，而且雙腳越骨感、越瘦弱、越單薄越好，因為思維異於常人的水瓶男，審美觀當然也不走所謂健康、陽光的尋常路線啦！

3. 摩羯男

你以為只有獅子男愛面子嗎？錯！其實摩羯也是超隱性的大男人，他們只是習慣用冰冷外表掩飾自己狂熱的內心罷了！不過為何他們獨鍾修長美腿呢？那是因為光遠觀就讓人有一種幸福感，倘若此時那雙腿還慢慢靠近，並發出高跟鞋喀啦喀啦聲...視覺與聽覺的雙重饗宴肯定令摩羯男心癢難耐！

2. 處女男

處女男是十足的腿控，對他們來說，就算女生相貌不揚，只要她擁有一雙激長腿，那肯定還是大加分。但這裡指的「美腿」恐怕要是神級的才行，因為處女男要求高、凡事講究完美，所以他心中的神腿必須兼備細、長、直三個條件，而且缺一不可！

1. 射手男

射手男對美腿有一定程度的迷戀，因為纖細雙腿帶來的視覺效果，對他們來說有一種「再往上一點別有洞天」的深層魔力，吸引射手座將注意力全集中在那危險的「絕對領域」上，並興起冒險的念頭與征服的慾望。所以說，女生顏值高也好、長相普通也好，對射手男而言都無所謂，只要是長腿一切都好說！

俗話說，男人是視覺的動物。（達志影像/shutterstock提供）

有「奶」便是娘的五大胸控星座男

5. 金牛男

雖然金牛男平時看起來酷酷的、喜怒不形於色，但他們其實是安靜版的外貌協會金牌會員，而且閱妹無數。不信的話，你回想一下身邊的金牛男，這個夏天484都在海邊度過，因為那裡有看不完的「風景」，以及滿滿的事業線，種種都讓他們覺得人生充滿希望，天天暗爽在心內。更重要的是，這樣看通通不用錢！何樂不為呢？

4. 水瓶男

水瓶男繼腿控後又上榜了！而且並列第四。但這也不能怪他，因為「美」的事物也包括女生性感的上圍曲線啊！不過來自外太空的水瓶男，同樣對一般大奶不感興趣，除非你擁有一種衝突美和反差萌，好比童顏巨乳、初戀臉＋籃球奶等，總之就是要能他們耳目一新，否則再「胸」也很難讓他們視線停留在你身上。

3. 獅子男

獅子男同樣名列雙榜，不過帶「正妹」出門給朋友羨慕一下這件事，對他們來說真的很重要，所以咱們也別太嚴格，就讓獅子男好好做自己吧！

2. 天秤男

還記得日本網站先前做的「愛看乳溝男生」星座調查嗎？最後冠軍正是本屆奪下奶控亞軍的天秤座。不過與其說他們好色，不如說天秤男討厭平凡，所以鎂光燈下的大奶妹才會如此吸引他們目光！

更狂的是，如果她們性格大方，無所謂自己曝光、露點，特立獨行、不按牌理出牌的風格，更容易讓天秤男暈船。

1. 射手男

腿控、胸控的12星座雙冠王出爐了！正是風流倜儻、玩世不恭的射手男。不過相信大家對於這個答案一點也不陌生，因為他們確實以「下半身思考」著名。擁有豪乳女生，射手男肯定來者不拒，倘若再加上個性活潑、有想法、獨立一點，那就更完美了！

(中時電子報)