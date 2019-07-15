"Love you guys, can't wait to get started. See you at STAPLES." pic.twitter.com/MJaaG2KBsu — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年7月13日

就在湖人替「一眉哥」安東尼戴維斯舉辦加盟記者會之際，外界最關心的話題，還是明年夏天可成自由球員的一眉哥，是否允諾續留湖人效力？一眉哥選擇暫時避開這個話題，且僅強調一切等到明年夏天再說，難道他還想測試身價！

「等到明年時機來臨，你們再來跟我問這個問題，我們可以重新討論一下，」安東尼戴維斯相當官腔表示，「但現在我只專注在即將到來的新球季，以及我要如何幫助這支球隊成為一支總冠軍球隊，我的目標就是為湖人搶下總冠軍。」

安東尼戴維斯目前合約還剩兩年，第2年合約為球員選項，現在可以確定的是，一眉哥明年夏天將會拒絕執行最後1年價值2875萬美元合約，且成為完全自由球員，根據美國媒體收到的內幕消息，他很有可能跟湖人續簽長年合約。

由於明年自由球員市場不如今年那樣眾星雲集，假如安東尼戴維斯真的跳脫合約，將成明年夏天最大牌的自由球員，相信除了湖人以外，像是尼克等多支球隊都會展開追逐，所以未來一年期間會發生什麼狀況，現在確實還很難講。

(中時電子報)