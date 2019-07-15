熱帶風暴巴瑞（Barry）昨（1）日晚登陸美國路易斯安那州，所到之處挾帶狂風暴雨，導致沿岸多處堤防潰堤，數千居民緊急疏散，不過還有另一群生物同樣面臨生存保衛戰，那就是蟑螂，當地媒體拍到驚人畫面，數十隻小強急著向高處爬，以避免被洪水滅頂。

熱帶風暴巴瑞席捲美國墨西哥灣城市，所到之處挾帶狂風暴雨，不僅居民緊急疏散，小強大軍也著急著逃命。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴瑞周六晚間在路易斯安那州登陸後，持續以每小時8英里、最大風速每小時60英里速度向北北西方向前進，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）預測，巴瑞將在當地時間周日進一步減弱為熱帶低氣壓（tropical depression）。

CNN 氣象專家邁爾斯（Chad Myers）分析，巴瑞從暴風中心向外延伸175英里都會帶來強風，降雨將構成最大威脅，尤其他緩慢向北前進，意味著密西西比河谷低漥地區的居民將經歷長時間的降雨，並且可能引發嚴重洪水。

熱帶風暴巴瑞席捲美國墨西哥灣城市，所到之處挾帶狂風暴雨。（圖／美聯社）

路易斯安那州沿岸多處已發生堤防潰堤情形，大雨排不出去直接淹上小腿，當局已要求低窪地區居民撤離家園，法新社報導數千人已經緊急疏散。

熱帶風暴巴瑞席捲美國墨西哥灣城市，所到之處挾帶狂風暴雨，大雨排不出去，住家街道成水鄉澤國。（圖／美聯社）

暴雨、洪水襲來，不僅人要撤離，小強大軍也要逃命。當地媒體WWL TV一名攝影記者就將數十隻小強在狂風暴雨中掙扎逃生的畫面拍下來並傳到網路上。「財經內幕」（Business Insider）引述除蟲專家公司Orkin指出，儘管蟑螂特別喜歡躲藏在陰暗、潮濕處，但是當巴瑞所引發的洪水無情襲來時，這些蟑螂為了生存，仍得鑽出地底、重見天日。

畫面顯示，數十隻各種大小的蟑螂爬上馬路旁的路緣石或是樹枝、樹葉上，試圖不要被洪水淹沒，來不及爬上去的則快速在水中游泳，以求不要被沖走。

路易斯安那州立大學（Louisiana State University）氣象專家波萊特博士（Dr. Dale Pollet）曾在2005年指出，洪水可能導致原本居住在戶外的黑褐家蠊（一種蟑螂）「大規模入侵房屋內」，只為了找尋食物。

(中時電子報)