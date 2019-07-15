快訊》北市通緝犯持刀拒捕警開槍 雙掛彩送醫 01:122019/07/15 中時 謝明俊 、中時電子報、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中正二分局泉州所員警14日深夜11時30分在莒光路105號前緝捕通緝犯遭攻擊受傷，員警當場開槍還擊射中嫌犯。〔謝明俊翻攝〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警中正二分局泉州所2名員警，15日凌晨零時許在北市莒光路、中華路口，追捕一名通緝犯時，遭通緝犯持刀拒捕，造成一名員警受傷，員警當場開2槍壓制，擊中嫌犯腿部，順利制伏嫌犯，嫌犯目前已送台大醫院救治，受傷員警也送往和平醫院紮縫傷口，應無大礙。 (中時 ) #員警 #嫌犯 #受傷 #通緝犯 #二分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 犯嫌躲警察一陣響屁被捕 網友：算自首嗎 00:012019/07/11 社會 撞警重傷嫌犯羈押 犯保協會關懷家屬 12:342019/07/11 社會 蘇揆肯定嘉縣警緝捕通緝犯 維護治安 12:352019/07/11 政治 向勇警二鞠躬 徐國勇指示破格升職 04:102019/07/12 地方新聞 酒駕曳引車倒車傷警 狂男遭訴 16:302019/07/12 社會 阿嬤閘道口險象環生 台中暖警送返家 18:482019/07/12 社會 遭情變想不開 警攀圍牆救女移工 20:112019/07/12 社會 殺害女友母親 兇嫌被捕時態度冷靜 14:082019/07/13 社會 靈骨塔仲介攏係假 9旬婦遭孫子輩嫌犯詐騙 15:192019/07/13 社會 新莊5莽男酒後滋事 竟出手攻擊巡邏員警 11:462019/07/14 社會 社會熱門新聞 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 台南登山會長攀登南插天山失聯8天 尋獲遺體 - 社會 男人不是胸控就是腿控？這星座是雙料冠軍！ - 社會 嫌鄰居養鵝太吵 農婦竟賤招讓鵝蛋孵不出來 - 社會 快訊》北市通緝犯持刀拒捕警開槍 雙掛彩送醫 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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