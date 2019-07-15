北市警中正二分局泉州所2名員警，15日凌晨零時許在北市莒光路、中華路口，追捕一名通緝犯時，遭通緝犯持刀拒捕，造成一名員警受傷，員警當場開2槍壓制，擊中嫌犯腿部，順利制伏嫌犯，嫌犯目前已送台大醫院救治，受傷員警也送往和平醫院紮縫傷口，應無大礙。

(中時 )