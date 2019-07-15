蔡英文總統「自由民主永續之旅」當地時間14日上午赴尼維斯島出席「平尼斯海岸景觀公園」動土典禮，這也是我國總統首度登上該島，蔡英文表示，此行也邀請台灣觀光旅遊業者組團考察。期盼兩國觀光來往越來越多。

在前往尼維斯島前，訪團首先至克國的熱門觀光打卡景點提摩西山丘體驗聖國景色之美。站在該山丘上，可以俯瞰一山之隔的兩洋分界，左邊是波濤洶湧的大西洋，右邊則是風平浪靜的加勒比海。

蔡英文等人搭乘水上計程車前往尼維斯島。總統抵達尼維斯島時，由尼維斯島副總督萊柏暨夫婿及尼維斯島行政首長兼克國外交部長布蘭特利在Oualie Bay碼頭歡迎。再登車前往平尼斯海岸景觀公園預定地，出席景觀公園動土典禮。

蔡英文致詞時表示，很高興能在風光明媚的平尼斯海灘跟大家碰面。在來到尼維斯島之前，她就聽說這裡深受遊客喜愛，今天實地拜訪，果然名不虛傳。

她說，和聖克里斯多福及尼維斯一樣，台灣也有豐富的觀光資源，最近幾年外國旅客持續增加。所以，我們很榮幸可以來交流觀光發展的經驗，並一起執行「海岸景觀公園」這項合作計畫。

蔡英文認為，觀光的發展不只要追求短期的獲利，更要確保長期永續的發展。這項合作計畫，兼顧了環境友善、在地參與及永續設計的理念，整合各界資源一起投入，可以說完全符合聯合國的永續發展目標。

談及平尼斯海岸景觀公園，她說，這個準備要開始興建的公園，也有一項特別的巧思，就是把台灣、聖克里斯多福及尼維斯兩國小朋友彩繪的國家圖像，製作成馬賽克壁磚。未來這個嶄新的公園，將成為我們深厚友誼的見證。

這次來訪，除了是我國總統第一次來到尼維斯島，也特別邀請台灣的觀光旅遊業者組團前來考察。展望未來，期盼台灣與克國的合作越來越密切，觀光上的來往也越來越多。

隨後，總統與布蘭特利行政首長共同執鏟，也共同揭開海岸景觀公園的模型。

(工商 )