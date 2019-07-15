因為賽程耽誤延後一天進行的2019溫布頓草地錦標賽女雙決賽，台灣一姐謝淑薇和捷克史崔可娃的跨國聯軍，6：2、6：4擊退加拿大達布蘿絲姬（Gabriela Dabrowski）/中國大陸徐一幡，謝淑薇不但收下個人生涯第3座四大賽雙打冠軍，也可和搭檔平分54萬英鎊（約2150萬台幣）獎金。

之前和達布蘿絲姬/徐一幡兩度交手，謝淑薇/史崔可娃都獲勝，且台捷組合從上個月伯明罕女網賽到溫網，也創下了10連勝佳績。

第一盤中後段謝淑薇/史崔可娃連續兩破對手發球局，連贏4局而以6：2佔得先機，次盤一開始又是破發得手，跨盤連收5局，儘管隨後也本戰首度遭到破發，台捷聯軍很快又重新振作，連破帶保連下2局，再度要回領先優勢，一路邁向勝利。

這場女雙決賽原定英國倫敦當地時間周六進行，不過同場地的男雙決賽意外成為漫長的馬拉松大戰，比賽打了快5小時才落幕，加上賽後還要頒獎，在天色已晚的情況下，大會當機立斷將女雙決賽延到周日，並排在中央球場、緊接在男單決賽之後，沒想到男單決賽也是將近5小時的史詩大戰，這場好事多磨的女雙開打時，已經是台北時間15日凌晨快3點了。

也因為比賽延賽，謝淑薇透過臉書粉專透露，原本租屋是周日就退房，整個團隊都預計倫敦時間周日搭機離開，謝淑薇苦笑說：「房子原本租到今天（周日）退房，房東知道我們打決賽，通融讓我們多住一天，房東們去住飯店，我幫房東們付飯店費用。現在好了，多延賽一天，換我們去住飯店惹。」

(中時電子報)