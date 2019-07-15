◎中國時報

● 國民黨總統初選民調今天出爐，一般預測高雄市長韓國瑜可能出線。而參選目的是要讓「小英政府下架」的前鴻海董座郭台銘，政商界重量級人士一致認為，郭如輸掉初選就應轉為國民黨助攻手，才能贏得敬重，如果郭不尊重民主機制脫黨參選，不但藍營會分裂，其國際形象將完全崩壞！

美國移民暨海關執法局（ICE）自今日起，針對沒有身分證明的非法移民展開大規模搜捕，目標鎖定全國10座主要城市中遭裁定遣返、但尚未離境的至少2000名移民。美國各地都傳出示威遊行，在華盛頓州，有男子攜帶步槍攻擊非法移民拘禁中心遭警方擊斃。科羅拉多州則出現示威者攻擊ICE大樓，卸下美國國旗升上墨西哥國旗的抗議活動。民主黨抨擊總統川普，犯下了人道罪行。全美各地大城市今日神經緊繃，移民社區則人心惶惶。

● 破除斷交傳言，蔡英文總統在當地時間13日下午抵達海地，蔡英文表示，期盼藉由商展平台深化兩國的合作交流，並創下新里程碑。海地總統摩依士則強調，外交成功的關鍵在於經濟夥伴關係的達成，希望台灣直接投資海地。

● 民進黨今將宣布延攬林飛帆出任黨副祕書長，此人事案在黨內引發議論。雖然綠委鍾佳濱等人均表示樂觀其成，但是基層黨工認為，林飛帆過去對民進黨大老游錫堃、蘇貞昌，及立院黨團總召柯建銘多所批評，既要入黨，應先就過去的批評，向資深前輩道歉。

◎旺報

● 亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）的陣容愈來愈壯大，最近又同意三個國家加入，使得整個成員突破達到100個。亞投行行長金立群在接受央視專訪時表示，3年半以來，亞投行作為21世紀新型多邊開發銀行已經取得了初步的成績，由起步階段步入穩步發展階段。同時亞投行的貸款總額，也達到85億美元。

● 亞投行的誕生，原本不被看好，在歐洲國家投向亞投行後，局勢開始改觀，如今成員國已達100個，正彰顯出亞投行的影響力正在發酵中，也讓以美日為主的世界銀行與亞洲開發銀行等國際重要組織，開始感受到競爭壓力。對大陸而言，更重要的是透過亞投行，能真正在國際舞台取得重要的發言權，足與美日等大國平起平坐。

● 第三屆全球人才流動和國際移民學術研討會13日在北京舉行。與會專家表示，相較於70年前，今日的大規模跨國人口遷徙與交往是大陸綜合國力不斷增強、對外開放程度不斷加深、人民生活水準不斷提高的最好見證。

● 中國華僑華人研究所副所長張秀明，在第三屆全球人才流動和國際移民學術研討會主旨演講中表示，隨著大陸經濟高速發展及對外開放不斷深入，大陸正逐漸成為具有吸引力的移民目的地國。

◎工商時報

● 雖然中美貿易戰尚未落幕，日韓紛爭為記憶體市場帶來新變數，但晶圓代工龍頭台積電才剛與客戶敲定的下半年訂單傳出好消息，包括蘋果A13應用處理器開始投片，超微擴大Zen 2架構處理器及Navi繪圖晶片下單，加上華為海思第三季先進製程投片量再創歷史新高，台積電下半年7奈米產能全線滿載，16/12奈米產能亦供不應求。

●雖然亞馬遜幾個月前放棄在紐約市建立第2總部計劃，但谷歌、臉書等多家大型科技業巨擘仍湧進紐約市，不但增加數百萬平方英尺的公室空間需求量，還創造數以千計新工作職務而帶動員工居住需求，讓紐約市不動產市場愈來愈熱鬧。

●純網銀執照進入最後拍板定案的決選階段，知情人士透露，金管會月底前可望發出純網銀執照，為此13日已大陣仗舉行對三家純網銀競標團隊面試，從上午9點開始一路「馬拉松」式的接力應考到傍晚，這也是金管會在發照前唯一一次面試，具有成敗關鍵性。

●金融圈人士指出，行政院針對緊盯中小企金及小微企業放款再出招，近期將發下1千份問卷向企業戶「抽檢」，詢問企業戶對公股行庫中小企金服務的「滿意度」，這也是閣揆蘇貞昌繼出動「神祕客」暗訪行庫後又一新招。

(中時電子報)