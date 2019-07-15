07/15 - 07/21｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

唐綺陽星座運勢來了！搭上水逆，目前就是「五星逆行」，會有懷舊的氣氛，見到故友、整理舊物的情形，讓我們勾起往日美好回憶與榮光，逆行也會使得守護的星座，如：射手、魔羯、雙魚、天蠍，有狀況需要自我整理。唐綺陽表示，半個月後才順行，大家仍要多忍耐，忍受水逆所帶來的種種考驗。

另外，月魔羯與土冥，巨蟹星群要堅定意志，來表達自己的訴求。

水星逆行在獅子，注意親子溝通的問題，或關懷青少年的問題。水星逆行獅子也很適合回顧或曬曬「當年照片，水星逆行獅子也很適合回顧或曬曬「當年照片」，獅子就是會讓人都在意起「自己表現如何、在別人心中份量如何」，所以聽到稱讚或批評指教都分外上心。

週五後，水逆退回巨蟹，那藏在美好表面下的內部隱憂將再度浮現，所謂「人心」的流動、暗中的心思、黑暗鬼魅的部份將再度受關注，而與土地、家國、母親、家庭、家有關的議題，也再度發酵並受矚目。

重要星象：五星逆行，月魔羯與土冥，水星逆行

工作注意↓

白羊：遇到性格古怪又專業的人士

雙子：開張大吉，適合開啟新計畫

獅子：接觸海外、新奇的合作案，會帶來好運

天秤：有機會遇到女強人或自以為是的人

桃花注意↓

巨蟹：提出訴求、表達不滿，對方會願意為你改進

天蠍：遇到舌燦蓮花的對象，要有判斷能力

魔羯：試著改變ㄧ下性格，桃花才會出現

雙魚：感情容易被人挑剔，有點不太順利

財運注意↓

射手：金錢各種卡關，要加班來彌補

水瓶：有偏財運，可嘗試小投資

健康注意↓

金牛：過勞產生肩頸痠痛，應按摩、好好放鬆

處女：當心消化系統的老毛病

(中時電子報)