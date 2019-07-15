曾參與太陽花的林飛帆今天（15日）正式接任民進黨副秘書長，出訪中的蔡英文證實她與林飛帆會面過。港媒解讀蔡英文在大選前重用林飛帆，有兩個目的，拉攏時力找回流失的選票、邊緣化台北市長柯文哲和柯P搶年輕選票。

其實7月初就傳出林飛帆要加入民進黨，不過過程保密到家，民進黨秘書長羅文嘉還曾出面否認。事後證明非空穴來風。民進黨串連太陽花，其實早有脈絡可循，3月底三重立委補選時，林飛帆就以神秘嘉賓身分幫余天站台。

據香港媒體《中評網》分析指出，蔡英文拉攏林飛帆，至少有兩個目的：1.拉攏時代力量支持者，重新找回民進黨流失的選票；2.邊緣化台北市長柯文哲，以助蔡英文總統連任。

2014年民進黨在20至39歲年輕族群支持度獨霸，卻在蔡英文執政3年多以來快速流失，流向柯P。

如今蔡英文為和柯P搶年輕選票，至少有三部曲：1.以大量的行政資源，在網路平台做年輕化行銷；2.以林飛帆等年輕意見領袖的影響力，來削弱柯P對年輕選民的影響；3.等柯P宣布參選2020，再號召年輕選民反柯、打柯。

不過，柯P也不是省油的燈，近期安排許多演講，將他的理念以「文化」的方式傳播出去，13日晚上他還出席柯粉在台北市舉辦的「青年面對面」活動。

綠營與柯陣營過招愈來愈精彩，年輕選民買不買單民進黨20多年來不變的統獨神主牌論述，或支持柯P兩岸交流對話的理念，仍有待觀察。

(中時電子報)