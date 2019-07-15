北市通緝犯拒捕 員警開槍制伏 06:112019/07/15 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方在現場拉起封鎖線蒐證。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中正二分局泉州所2名員警14日深夜巡邏時，發現一男子形跡可疑，於是上前攔查，認出是30歲的沈姓通緝犯準備將其逮捕，不料沈嫌持尖刀拒捕，隨後員警噴灑辣椒水制止未果，沈嫌甚至企圖逃往一旁民宅的地下室，員警見情況危急，隨即拿槍朝其大腿處開2槍將他制伏逮捕，而兩名員警送醫後並無大礙。 (中時 ) #員警 #逮捕 #拒捕 #通緝犯 #噴灑 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆肯定嘉縣警緝捕通緝犯 維護治安 12:352019/07/11 政治 深夜街頭大亂鬥 中市警火速強勢逮捕 10:572019/07/12 社會 酒駕曳引車倒車傷警 狂男遭訴 16:302019/07/12 社會 不讓憾事再發生！鐵警模擬警械演練 21:232019/07/12 社會 陸委會證實12名分析師上海遭逮捕 仍有3人刑事拘留 16:002019/07/13 兩岸 苗栗砍人案攻堅 兇嫌輕生拒捕命危 16:092019/07/13 社會 台灣分析師遭陸逮捕 陸委會籲對岸保障我方人員司法權益 16:122019/07/13 財經 新莊5莽男酒後滋事 竟出手攻擊巡邏員警 11:462019/07/14 社會 緊張升級！陸再逮捕1加國人 11:392019/07/14 國際 快訊》北市通緝犯持刀拒捕警開槍 雙掛彩送醫 01:122019/07/15 社會 社會熱門新聞 愛約砲星座排行榜 「肉慾狂魔」天蠍只排第3！ - 社會 台南登山會長攀登南插天山失聯8天 尋獲遺體 - 社會 男人不是胸控就是腿控？這星座是雙料冠軍！ - 社會 外公夢外婆後過世 生前真愛宣言比偶像劇還偶像劇 - 社會 北市通緝犯拒捕 員警開槍制伏 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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