台北市中正二分局泉州所2名員警14日深夜巡邏時，發現一男子形跡可疑，於是上前攔查，認出是30歲的沈姓通緝犯準備將其逮捕，不料沈嫌持尖刀拒捕，隨後員警噴灑辣椒水制止未果，沈嫌甚至企圖逃往一旁民宅的地下室，員警見情況危急，隨即拿槍朝其大腿處開2槍將他制伏逮捕，而兩名員警送醫後並無大礙。

(中時 )