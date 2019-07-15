前總統馬英九嗆蔡英文總統，修公投法與港府修逃犯條例同樣是剝奪人民權利，「她比港府更惡劣，令人不齒」，蔡英文今天則反酸馬「近來火氣大了一點」，還反嗆，馬之前對公投和總統直選，都採取保守態度。為什麼他會有現在這樣子的評價？「這可是令人費解」。

馬英九出席「台灣與民主的距離」研討會時嚴詞批評蔡政府轉型正義作為，認為台灣與民主愈離愈遠，還說中華民國在民進黨統治下，似乎變成一個極權國家，還去修公投法，根本沒有任何資格當性去批評香港政府。

對此，人在加勒比勒出訪的蔡英文回答媒體詢問時先是酸「這個前總統近來是不是火氣大了一點？」

她批評馬英九，長久以來有個紀錄，就是他對於公投或者是總統直選，都是採取了非常保守的態度，如果大家記得沒錯，當年他是反對總統直選的，對於公投更是只有保守的態度。

她說，在馬主政的時候，很多公投的進行都因為受到他的阻礙沒有辦法進行，到了我們執政的時候，反而讓公投能夠更能夠進行，而且不受所謂的審查小組的審查，「那才是真正的落實了公投」。

蔡英文表示，也因為這樣，所以我們預期將來公投案件會非常的多，這一次的修法，就是希望讓這些公投的議題可以有更多的空間跟時間來討論，才能真正的落實公投，「所以我們做的其實是在強化台灣的民主」。

她也附帶一提指出，她現在做了很多事情，其實也是當年馬前總統說應該要做的，比如馬說要黨產歸零，「可是他做完總統以後黨產還是沒有歸零！」馬說要做轉型正義，「但是轉型正義他們沒做得徹底啊！歷史的真相也沒有釐清」。

蔡英文也以年金改革為例，馬說要做年金改革，他也沒做，所以當年馬認為一個總統應該要做的事，他都沒有做，現在的總統一樣一樣的來解決，為什麼會有他現在這樣子的評價呢？這可是令人費解。

(工商 )