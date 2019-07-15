國民黨總統初選結果即將出爐，蔡英文總統 當地時間14日下午在友邦接受媒體詢問無論誰出線，是否 對自己贏得勝選有信心？蔡英文則強調「你問了一個答案很清楚的問題嘛！」她說，對於自己「當然是有信心的啊！」

國民黨15日將公布總統初選結果，人在尼維斯島訪問的蔡英文接受媒體聯訪，被問到國民黨無論是韓還是郭出線，她自認自己跟國民黨這些候選人有何不同？

蔡英文先答著反問「為什麼只有韓和郭這兩 個選項呢？」隨後表示，我們現在正在作外交工作，所在的地方叫尼維斯島，也希望台灣的外交能夠更深入，可以跟我們的友邦能夠更合作。在很多的層面，我們也非常感謝我們的友邦，對我們在國際上的支持，「那國內的問題我們國內再說吧！」

至於無論誰出線是否有信心贏得勝選？蔡英文笑著說「你問了一個答案很清楚的問題嘛！當然是有信心的啊！」

此外，針對太陽花學運領袖林飛帆擔心民進黨秘書長遭黨工反嗆應該要說道歉，媒體詢問蔡英文對黨內延攬林飛帆的看法。

蔡英文表示，他加入民進黨，「當然是表示歡迎」，她覺得年輕一輩願意投入公共事務，我們都正面的看待，「我們也希望能一起為台灣加油努力嘛！」

至於黨工批評這件事，她說，黨中央會好好積極來做溝通的工作，畢竟她現在沒有兼任黨主席，很多黨的決策跟黨的溝通責任，「我相信現在的黨主席應該是有能力、也有意願來做這些事情」。

此外，對香港「反送中」運動又發生衝突，蔡英文也呼籲香港政府一定要誠懇的、嚴肅的面對香港人民對於民主、自由、人權的訴求。

她希望港府能夠真正的、有誠意的坐下來跟香港的人民好好溝通，也應該要重視人民的訴求。「我相信這是香港人民很堅定的一個心意，希望香港政府能夠嚴肅的面對」。

(工商 )