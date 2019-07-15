「太過分了！看到局長PO這些芒果...又開始嘴饞了！」夏天是芒果盛產季節，高雄市農業局長吳芳銘特別在臉書PO文，因為台灣芒果種類繁多，他要來介紹約13種品嚐過的芒果，其中更是力推高雄3號夏雪，稱之為「芒果界的LV」。PO文一出，讓網友感謝長知識了，還有人喊說雖然只看了圖文卻有香氣傳出，讓他超想吃芒果，太過分了！

吳芳銘說「夏天就是要吃芒果」，但是台灣芒果種類繁多，為了讓大家多多認識「芒芒果海」，他要來介紹幾種品嚐過的芒果和大家分享。首先是點出4種美國引進的紅皮系列芒果，如愛文、凱特、海頓和聖心等。

愛文芒果。（翻攝自吳芳銘 FB）

1.愛文芒果果皮紅，果肉黃，香氣足又甜，口感細緻，是廣受歡迎的人氣品種。吳芳銘接著仔細介紹2.凱特芒果，指出它屬於晚熟品種，產期至晚秋農曆九月，又稱九月檨，果實大而圓，果肉橙黃、肉質較扎實，甜中帶酸。3.海頓芒果是早熟性品種，果實呈卵形，果頂尖形豐滿，果皮底色鮮黃，泛以紫紅成暗紅色，果實中等，肉厚、橙黃色、纖維稍多，風味濃郁香甜。4.聖心芒果。

另外，還有5.烏香芒果，帶有龍眼香味，味道特別而受青睞，以一身深綠色果皮完熟，成熟後也不轉色，宛是大型土芒果，纖維細，帶有龍眼香味，冰過更好吃。

6.金煌芒果，是農業改良的品種，黃皮果碩大，帶有迷人些微的酸氣，皮和肉都是金黃色，口感Q彈，甜度高，果粒大，一次一顆大滿足。

福爾摩沙總統1號（翻攝自吳芳銘 FB）

7.農民黨1號芒果和8.福爾摩沙總統1號芒果，是嘉義獨有的芒果品種，以愛文芒果為母，懷特芒果為父，雜交育成。果核極為薄小，香甜多汁，有土芒果的香氣的優點，但果肉的細緻沒有土芒果的多絲缺點，甜度比美愛文，是市場上供不應求的品種。

9.貴妃芒果甜度最高可達20度，果實重量可達到1公斤，藴含細緻綿密的口感與特有的清香。

10.玉文芒果，是以愛文為父、金煌為母培育，它兼具金煌大果粒、愛文香氣與甜度，果肉多，大快朵頤。

高雄3號 夏雪（翻攝自吳芳銘 FB）

11.高雄3號夏雪，吳芳銘力推這一款後起之秀！他稱之為市場的新興寵兒，因其身上同時有土芒果+愛文芒果的香氣，甜度更比美金煌芒果。它帶有「#土芒果的香氣、#金煌的甜度 與 #愛文的口感」，果肉厚實細緻纖維少，香氣濃郁迷人。吳芳銘大讚夏雪芒果可以號稱「芒果界的LV」，且夏雪芒果是全台第一顆註冊專利的芒果，價格高貴，約為一般愛文的3倍價。

12.水蜜桃芒果又稱「紅龍芒果」，熟成時蒂頭處會散發一股水蜜桃的香氣，果形與愛文相比略長，顏色紅中帶黃，果肉細緻多汁，甜度雖略遜於愛文但清爽。

13.台農1號，是以海頓與愛文雜交選育而成的早熟種，有土芒果的香氣，還有淡淡的乳香味，甜中帶些許的微酸。

(中時電子報)