國民黨初選結果今揭曉，外界普遍看好高雄市長韓國瑜出線。有媒體認為，國民黨初選結果，有五個焦點要注意。

國民黨總統初選民調今天出爐，5強競爭下，國民黨接下來恐要面對的難題，除了最重要的團結整合外，還有如何固守高雄、黨中央及總統參選人如何相輔相成等問題。

港媒《中評網》也關注到這問題，認為有五個焦點要注意：第一是誰出線？雖然外界普遍看好韓國瑜，結果也即將揭曉。不同的人出線有不同的意涵，未來情勢會因不同的結果而有不太一樣的發展。

其次是國民黨總統候選人的表態。不管郭韓誰出線，後續的整合才是考驗和挑戰的開始，因此出線者第一時間的表態高度和氣度，將會影響國民黨整合和社會觀感。

第三是，其他落選人的表態以及前立法院長王金平的動向。此次初選，每位候選人背後的支持力量都至為重要，總統候選人能否得到他們支持，或是有人選擇和其他陣營候選人合作，都將影響此次選戰的結果。

第四，國民黨主席吳敦義及其他黨內重要政治人物的態度與動向；第五，民進黨或台北市長柯文哲的反應。

(中時電子報)