國民黨總統初選民調15日上午11時公布，早上八點將進行民調樣本拆封，灌入系統跑統計，各家民調公司進場準備。（王英豪攝）

國民黨總統初選民調15日上午11時公布，早上八點將進行民調樣本拆封，灌入系統跑統計，各家民調公司進場準備。（王英豪攝）

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國民黨2020總統大選黨內初選民調，自7月8日至14日起進行，今公布結果。黨中央預定上午8點先進行民調資料拆封等相關作業，11點公布結果。民調勝出者經7月17日提報中常會、7月28日全代會通過後，確認代表國民黨競選明年總統大選。

此次民調是針對五位黨內擬參選人：韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，並於15日公布結果。五家執行民調的機構分別是聯合報、TVBS、全國公信力、全方位與世新大學民調中心。

為期一周的國民黨總統初選民調昨晚結束，黨中央預計今日上午11時公布初選勝利者。從上周各家機構公布的民調看來，高雄市長韓國瑜一馬當先，均領先郭台銘至少8個百分點以上，因此關於國民黨初選局勢的觀察重點，已從「韓郭相爭，誰能勝出」轉為「郭台銘若敗，會不會違紀脫黨參選？」

高雄市長韓國瑜昨晚確定，今天上午11點到台北參加國民黨中央黨部記者會。黨主席吳敦義原希望藉由五位參選人共同出席民調發布記者會，展現團結氣勢，但鴻海創辦人郭台銘、前主席朱立倫確定不參加，讓藍營支持者十分擔憂初選結束後反而是黨分裂的開始。

(中時電子報)