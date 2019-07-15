網友留言。（圖片翻拍自羅智強臉書）

國民黨今公布民調結果，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，不論最後是誰出線，不管大家心中原本支持誰，最重要的是，唯一支持的是：民進黨下台！而羅智強的這番表態，網友叫好！

羅智強今在臉書發文表示，6月13日，他宣布「二不」：國民黨初選結束前，不上政論節目，不談國民黨初選。而明天（15日）國民黨將公布初選結果，他實現了「二不承諾」，現在他想告訴大家，不管各位心中支持的是誰，不管國民黨初選出線的是誰，接下來最重要、也唯一該支持的是：民進黨下台。

羅志強表示，他想告訴大家，永遠不要忘了最重要的事，不管是韓國瑜、郭台銘還是柯文哲，他不知道他們會不會是好總統，因為他們還不是總統。但我們已「確定知道」蔡英文正在毀滅台灣幾十年來好不容易建立的民主與自由。

羅智強更指出，去年的東廠張天欽、台大沒校長，沒有讓民進黨得到教訓；今年蔡英文變本加厲，任用李進勇，中選會變成助選會；陳師孟、高涌誠以「顏色投票」踐踏司法獨立；用假新聞為藉口，進行台灣民主化後史無前例地新聞箝制；國安五法、中共代理人入法，以恐中為名，無限擴權，行箝制人民自由之實。蔡政府種種毀民主、踐法治、殘司法的行徑，早已罄竹難書。

羅智強更表示，民主政治，選票就是政黨的老師。我們並不把民進黨當仇敵，民進黨再下台一次，她才會真正地反省，才會知道這3年多的做法是錯的，下一次再上台的時候，她才有可能是真正的「民主進步」。

對於羅智強這番言論，網友紛紛叫好！紛紛表示，「您好棒！加油」、「敬佩您的精神，以及您對民主正義的付出」、「誠信是您對民衆的初衷，您做到了，敬佩」、「羅智強議員辛苦了加油」！

(中時電子報)