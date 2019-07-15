國民黨總統初選，經一週市話民調後，黨中央預計上午11時舉行民調公布記者會，包括高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋確定親自出席。對此，國民黨發言人洪孟楷提出四個必須，並表示接下來，就是團結一心的時刻了！

國民黨將完成史上最大規模的初選民調，為求公開透明，15日上午8時將進行總統初選民調資料拆封統計，並開放媒體拍攝；至於資料處理與加權統計作業則未開放媒體拍攝，但會全程直播，預定上午11時由國民黨主席吳敦義親自召開民調結果公布記者會。

對此，洪孟楷在臉書發文指出，無論誰人勝出，五位參與的候選人，以及所有參與關心的支持者，都是贏家。因為在關鍵時刻，願意挺身而出來承擔重責，都是英雄！

「接下來，就是團結一心的時刻了」。洪孟楷提出四個必須，包括必須團結一心，因為沒有分裂的本錢；必須認清事實，現在的執政黨手握資源為延續政權什麼都做得出來；必須勇敢論述，過去的溫良恭儉讓不符合民意；必須放下私心，為了中華民國的未來更要努力。

洪孟楷說透過三場國政說明會，五位參與初選的候選人，個個展現出國家元首的高度和深度，相信智慧判斷，絕對不會有親痛仇快的事情發生。「更請用行動來讓全國民眾看見，初選只是過程，為國家長治久安好，才是永久」。

(中時電子報)