被網民暱稱為「不分區議員」的王浩宇，昨深夜在臉書發文憂慮「韓國瑜贏了，總統很可能是他。」(王浩宇臉書)

被網民暱稱為「不分區議員」的王浩宇，昨深夜在臉書發文憂慮「韓國瑜贏了，總統很可能是他。」網友留言「記得你兌現退出政壇承諾」。(王浩宇臉書)

國民黨今日將公布黨內民調初選，時常在臉書批評高雄市長韓國瑜，因此被網民暱稱為「不分區議員」的王浩宇，昨深夜在臉書發文憂慮「韓國瑜贏了，總統很可能是他。」他呼喚時代力量的立委黃國昌、徐永明不要再把民進黨當沙包打，趕快回來一起團結。

綠黨桃園市議員日前在臉書分析「蔡英文，真的快被黃國昌打死了。」昨日深夜他也發文「韓國瑜贏了，總統很可能是他。」並說今日一早，國民黨即將召開記者會宣布本週民調的結果，如果沒有意外，韓國瑜將以10%以上的極大差距勝出，成為國民黨總統候選人。

王浩宇擔憂，這樣的壓倒性大勝，讓韓國瑜可以快速整合國民黨內各派系、黨機器，韓粉龐大的動員力，這也意味著，「親共的他將成為我們最恐怖的對手」。所有的民調都顯示，如果柯文哲真的出來參選，下屆的總統很有可能就是韓國瑜，台派政黨就算團結都不一定能贏，更何況是分裂？

王浩宇說，也因此，我們沒有分裂的本錢，只能選擇團結。此時此刻，黃國昌卻不斷營造「藍綠一樣爛」的氛圍，對民進黨窮追猛打，對柯文哲卻輕輕放下，不願面對國民黨可能在2020全面復辟的可能。

沒有政黨，不想爭取政黨票。王浩宇說，把民進黨當沙包打，確實是小黨發展最快的方式，但綠黨選擇在國家認同上合作，在守住本土政權為前提下努力找到推動理念的可能，那時代力量呢？他呼喚「黃國昌、徐永明，你們呢？我們還在等，等你們回來跟我們一起團結」。

有網友留言說「你終於说了一句真话，一定是韓國瑜。」、「記得你兌現退出政壇承諾，要不然時代力量創始黨員被你抹黑還要倒貼你王導王浩宇」、「好笑喔，身為在野黨，不能對執政黨提出質疑欸。認真問政還要被嘴，不檢討自己哪裡做不好，英粉真的有夠棒的。反正被質疑就先嘴對方韓粉、想被統一？萬用起手式真好用。」

(中時電子報)