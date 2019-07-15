網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

國民黨今將公布初選結果，外界普遍看好高雄市長韓國瑜出線。對於此結果，有網就表示，今天是韓黑崩潰的一天。

國民黨初選結果即將揭曉，但已有網友在批踢踢表示，「推！韓黑最黑暗的一天 ，韓國瑜最好打惹」、「深綠郭粉要崩潰了」、「讚讚讚！恭喜韓國瑜出線」、「郭贏是哪條世界線」！「萬眾囑目，究竟誰會勝出呢?？請韓粉們平常心看待」！

(中時電子報)