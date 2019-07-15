大S被指欺負阿雅，汪小菲幫平反。(圖／翻攝自微博)

大S近日和小S、阿雅、范曉萱一起上陸綜《我們是真正的朋友》，展現好姐妹私下真實相處情況，4人好感情令人稱羨，不過卻有網友認為，大S不斷吐槽、欺負阿雅，並舉例佐證，意外引發爭議，對此，汪小菲也發文替老婆解圍，強調「這就是她們4個從小到大的相處方式」。

有網友整理節目片段，認為大S很不尊重阿雅，甚至對她態度不好，譬如有次阿雅想聊偶像劉德華，卻直接被大S虧劉德華不需要她這種人宣傳，還有一次她稱讚阿雅的牛仔褲很好看，但卻接著說「好適合腿短的人穿」，並吐槽她從背後看就是五五比例，但阿雅也沒生氣，還自嘲：「我應該是六四比例」。

不斷挖苦對方行為，讓網友相當不滿，狂批大S公主病，指她根本不考慮別人感受，對此，大S坦然回應「真心喜歡這個節目和團隊！就算大家說我是欺負阿雅的女魔頭，我還是好開心！因為我本來就是女魔頭啊！」幽默化解負評。

而老公汪小菲也跳出幫老婆平反，轉發節目中大S談友情片段，還有阿雅之前爸爸病危時，第一個出現的就是大S片段，強調「這就是她們4個從小到大的相處方式」，認為真正的朋友會互相幫忙、開玩笑，但背後有很多共同奮鬥、扶持的故事，不是真正的朋友也體會不到，「虛假的相處也不會有這麼多快樂」，直接用行動支持大S，幫忙她澄清。

大S吐槽阿雅腿短。(圖／翻攝自微博)

(中時電子報)