球王喬柯維奇(Novak Djokovic)勇奪2019溫網金盃，球迷很不高興，這不是他們希望贏球的人，大家支持的是對手費德勒(Roger Federer)。喬柯維奇賽後尷尬地說：「我把那些費德勒的加油聲當成是我自己的，我催眠自己說觀眾在幫我加油，我真的是那樣做的。」

至少以喬柯維奇的成就來說，他沒有獲得相等的尊重與喜愛。英媒BBC曾把他比喻為007電影的大反派，期待詹姆斯龐德出來收拾他。費德勒是溫網傳奇人物，觀眾支持他很正常，但不只在溫網，西歐的觀眾多半不喜歡喬柯維奇。如果喬柯維奇對上黑馬，球迷會幫黑馬；對上費德勒或納達爾(Rafael Nadal)，球迷就幫費德勒和納達爾。

今年四強戰，觀眾給包提斯塔(Roberto Bautista Agut)的巨大聲援令喬柯維奇很不自在，他忍不住對觀眾做出手勢，像是在說「你們很大聲，我聽到了。」觀眾也是有點過分，還對他的失誤叫好。喬柯維奇曾因擊敗法國好手松加(Jo-Wilfried Tsonga)而被噓，他自嘲這是「宛如唱詩班的噓聲」。

喬柯維奇初出茅廬就不太尊重老前輩，當大家想要修理他的時候，偏偏又被他打臉，甚至一路打上球王寶座。他曾在臉書貼一張被手槍指著的照片，表示「納達爾肯定會付很多錢來殺我。」這個不太成功的玩笑招來大量負評，讓他與費德勒等人的形象差得更遠。身為塞爾維亞人亦加深了西歐球迷反感，同胞伊凡諾維琪(Ana Ivanovic)則是因為長得漂亮而不受影響。

為了挽救形象，喬柯維奇轉型為搞笑的「小丑維奇」(Djoker)，但他脾氣不算好，會在場上失態摔拍，被視為輕浮與不莊重。對他較友好的反而是在地球另一邊的中國大陸，喬柯維奇被暱稱為「小德」(德約克維奇)並受到熱烈歡迎，他4次稱霸上海大師賽，感動地說自己前世八成是中國人，還學了幾句普通話和中文簽名。

費德勒與納達爾一向擁有大量支持者，他們不希望兩人的紀錄被喬柯維奇超越，從現在的趨勢來看，喬柯維奇「超納趕費」的可能性非常高。費德勒累積20座大滿貫，納達爾18座，喬柯維奇16座。球技滿分但缺乏魅力的喬柯維奇從攀上巔峰以來就一直令他們感受到威脅，這亦是部分球迷討厭他的主要原因。

(中時電子報)