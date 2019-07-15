大社菜巿場命案 女兒涉教唆殺母轉列被告聲押

高雄大社果菜市場刺頸案最新進展，19歲鄭姓女兒不但案發前傳訊21歲韓姓男友提醒他「把機車藏好」，橋頭地院也證實，鄭女向法官坦承教唆殺害母親。鄭女父親完全不敢相信女兒竟然會做出如此殘忍行為，徹夜未眠，整整痛哭一個晚上。

韓男13日埋伏在果菜市場，一刀刺進王婦下顎，讓她當場「一刀斃命」。檢警逮捕韓、鄭2人後，發現韓男行凶前曾與鄭女密集通聯，鄭女疑教唆男友弒母，且2人疑曾安排逃亡計畫，案情急轉直下，檢方當庭逮捕鄭女，並將她改列被告，昨訊後對2人聲請羈押禁見獲准。鄭父對女兒是殺人共犯難以接受，泣不成聲。

根據警方調查，鄭女13歲就透過網路聊天結識韓男，兩人情纏7年多，直到1年多前才正式交往，並打算在明年2月結婚。但鄭女是獨生女，被家中視為掌上明珠，王婦嫌韓男整天無所事事，並嘲諷他外表「又矮又黑」，反對兩人交往，種下殺機。

橋頭地院昨召開羈押庭，法官認為，2人到案後，對犯案流程供述不一，2人因涉犯殺人重罪，為脫免刑責，有勾串證詞可能；加上2人案發前曾對做案後要如何逃亡進行討論，鄭女案發後也刪除她與韓男的手機談話紀錄，另鄭女還要韓男把機車藏好，有逃亡之虞，裁准羈押2人並禁止接見通信。

檢警查閱2人手機對話紀錄，發現鄭女不僅在案發前數度通報母親行蹤，還叮囑韓男「要把機車藏好」，還一度想刪除對話紀錄。據ETtoday報導，高雄橋頭地院庭長黃宗揚14日證實，「被告鄭姓女子經法官訊問後，坦承有教唆韓姓男子殺害其母親，並且有相關證人的證述，以及相關的監視錄影內容、手機對話內容可以證明，足認為她涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。」

黃宗揚指出，犯前兩個人的對話紀錄中，鄭姓女子還有提醒韓姓男子「車輛要藏好，不要被發現」，明顯有躲避追緝的意思。

(中時電子報)