藍總統誰來選將揭曉 揭密7/15「開封」流程

國民黨主席吳敦義預計今天上午11時召開記者會宣布總統初選勝出者，高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋確定親自出席。對此，前國民黨立委孫大千指出，不管結果如何，庶民力量都是最大的贏家，他說庶民力量創造台灣民主政治史上的四個奇蹟。

國民黨8日至14日執行總統初選民調，此次共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

孫大千在臉書發文指出，這一次國民黨總統黨內初選之中，庶民力量創造了台灣民主政治史上的四個奇蹟。首先，孫說沒有政黨組織，不需動用資源，不畏日曬雨淋，庶民朋友可自發性的動員造勢，場場人數爆棚。從凱道障礙，後山障礙，雲林障礙，台中障礙，到新竹障礙，完成五場不可能的任務。

第二，孫大千提及，面對鋪天蓋地的黑韓攻勢，以及日以繼夜的媒體抹黑，庶民朋友仍然能夠堅定不移，全力相挺，不受影響，毫不動搖。「這是正式宣告，過去慣用的選舉抹黑賤招，已經被庶民朋友掃進歷史的垃圾堆之中」。

孫大千認為第三個奇蹟是，塵封已久的中華民國國旗，可以再一次的飄揚在每一場造勢大會的場合，出現在每一位庶民朋友的身上。中華民國成為庶民夥伴共同的驕傲！

最後一點，孫大千說在過去的一個星期之中，數十萬甚至上百萬人，每天傍晚六點到深夜十點，足不出戶，待在家中，守著電話，無怨無悔。只是希望能夠在初選民調當中，盡一分力，發出心聲。「這怎麼能夠不令人動容，令人佩服呢？」

(中時電子報)