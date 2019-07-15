一名男網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，說他在便利商店看見一對小情侶「女上男下」激吻，讓人看得好尷尬，不料網友都被女子的迷人美腿與性感翹臀吸引了。

照片中這對小情侶的激情地點，位於便利商店的用餐座位區，從窗外天色可以判斷時間是在大白天，只見兩人「女上男下」的姿勢坐在椅子上，熱情擁吻私毫不顧旁人眼光，沉醉在愛情的粉紅泡泡裡，女主角還穿著時下最流行的「真理褲」，露出渾圓蜜桃臀相當性感。

網友們看完照片都留言「叫我們這些單身狗怎麼活」、「放暑假餓死鬼都出沒了」、「年輕人終究是年輕人沉不住氣」、「沒錢開房還是單純尋求刺激呢」、「這妹的屁股可以」、「真理褲快變國民褲了，但我可以」、「好羨慕！這妹妹的腿看起來好誘人！」「只有我覺得那屁股還蠻可以的嗎」、「台灣最美的風景是人」、「等一下椅子軟就把GG坐斷了！」

(中時電子報)