各地晴朗炎熱 週三起低壓帶接近變天有雨

今天至明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象局表示，菲律賓東方海面的低氣壓，未來有增強為「熱帶性低氣壓」的趨勢，不排除發展為輕度颱風，最快今晚到明天可能升格成今年第5號颱風「丹娜絲」，周三將抵達菲律賓、台灣之間，周三、周四最接近台灣，花東、屏東有局部大雨發生，若高壓減弱多，則有可能直撲台灣。

中央氣象局預報員張承傳指出，菲律賓東方海面上的低氣壓，最快今晚到明天可能升格颱風。且周三高壓減弱，若成颱將在周三、周四最接近台灣，造成花東、屏東有局部大雨，至於影響程度及風雨大小，如果高壓減弱多，位置就偏北，有侵台可能，影響較甚；如果高壓減弱少，位置就偏西，離台灣遠一些，影響較小，還要再觀察。

張承傳說，下周一至下周三(22~24日)低氣壓遠離後，台灣仍在低壓帶裡，有偏南風帶水氣上來，南部多雨、中部以北午後雷陣雨明顯。

(中時電子報)