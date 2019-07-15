國民黨總統初選民調結果15日出爐，各家民調機構資料開封後，隨即匯入系統跑數據，整個過程向社會大眾公開，學者專家及各陣營代表都在旁檢視監看。（黃世麒攝）

國民黨總統初選民調結果15日出爐，各家民調機構資料開封後，隨即匯入系統跑數據，整個過程向社會大眾公開。（黃世麒攝）

國民黨總統初選民調結果15日出爐，黨部工作人員將各家民調封存資料一一遞給各陣營代表，仔細檢查彌封處，確保所有作業過程萬無一失。（黃世麒攝）

國民黨總統初選民調結果15日出爐，民調小組召集人黃德福（左）主持開封作業，組發會主委李哲華（右）將各家民調機構封存資料開封。（黃世麒攝）

國民黨今進行民調拆封統計作業。（楊佳穎攝）

國民黨總統初選進入最後關頭，在結束為期一週的民調後，黨中央在今日上午8時啟動相關統計作業，並預計在上午11時召開記者會公布結果，屆時包含高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等人將出席參與；另外，前新北市長朱立倫預計在中午12時自行召開記者會，前鴻海董事長郭台銘的行程則是尚未確定。

國民黨中央今在上午8時準時在官方臉書專頁開直播，進行民調拆封統計作業，而本次民調分別由TVBS民調中心累計成功樣本3037份、世新大學民調中心累計成功樣本3034份、全方位市調公司累計成功樣本3035份、全國公信力民調公司累計成功樣本3039份，以及聯合報系民調中心累計成功樣本3040份，五家民調公司7天下來總計成功樣本共15185份。

根據國民黨民調公佈流程規劃，首先是檢查成功樣本彌封信封，確認彌封完整未拆封，緊接著拆封成功樣本彌封信封並查驗成功樣本資料，確認成功樣本源自初始8萬樣本清單；下一步則是民調資料加權，由民調小組協助核對數據。

接下來，程序將進行各參選同志所得樣本數統計，並做民調結果報表核對，由參選同志陣營分別核對五家民調機構民調結果表，確認無誤後簽名，最終由中央提名協調小組召集人公開宣佈民調統計結果，及逐一宣布參選同志總平均支持率。

(中時 )