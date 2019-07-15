國民黨總統初選民調今天出爐，一般預測高雄市長韓國瑜可能出線，早上8點進行民調樣本拆封，灌入系統跑統計。宅神朱學恒笑國民黨公布民調拖沓，在臉書諷刺「早上起來一邊大便等待國民黨無聊而且緩慢的拆封計算作業，都AI時代了還在那邊殺豬公，學民進黨調一調直接公佈就好了嘛!」網友留言問他「調一調，是ㄊㄧㄠ二聲還是ㄉㄧㄠ、四聲」。

其他人說「怎麼不酸一下民退黨~連演一下都不想演~!」、「朱學恒的阿宅萬事通事務所何時邀請陳為廷上直播,談林飛帆入民進黨,這要比國民黨初選精采多了 ...」、「朱大 民進黨 早已習慣 黑箱作業了 我們也要習慣啦」、「學民主退步黨調一調就好了！好貼切的敘述喔！」、「輸不起的雞麥粉已經忍不住了...」。

民進黨初選民調結果在6月13日出爐，當時總統蔡英文以35.67%勝出，拉下前行政院長賴清德，代表民進黨出線，引發民調及統計學界熱議。台大政治系退休教授、公民教育基金會董事長洪永泰當時撰文「2020民進黨總統初選，民調數據千萬不能當真！」一文，表示「民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天。」

民進黨初選民調出爐時，跌破大家眼鏡的不是蔡英文出線，而是5家民調數字均是大幅領先。雖然，蔡總統在民調前極力發動攻勢，但民調公布前的2個多月，她的民調大抵是跟賴清德處於五五波；加上當時的民調中心主任是目前蔡陣營民調操盤手，外界難免質疑抽樣母體早就掌握在蔡陣營手上。雖不能說是作弊，但確實有漏洞，難怪連選舉高手陳水扁及民調專家游盈隆都跳出來質疑。

(中時電子報)