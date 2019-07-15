空軍爆發嚴重的軍官長期霸凌學弟事件。空軍戰管聯隊一名林姓心輔官，平時動輒用三字經辱罵學弟妹，擔任伙食委員期間職務完全擺爛，將所有伙委工作全丟給學弟負責，還將剩餘的醬油、廚餘、飲料等混成「特調飲料」強迫學弟喝下，造成學弟身心受創必須就醫，離譜的是，對此霸凌事件，空軍調查屬實後僅言詞申誡，軍方人士就直言，空軍今年已經發生6起自戕案例，高居三軍之冠，原來所謂的心輔系統，竟淪為整人管道，前方努力募兵，部隊猛扯後腿，心輔系統完全失能。

據了解，林姓心輔官荒唐離譜的行徑不只一樁，軍方人士透露，有另一名林姓女上尉在懷孕期間也因常遭三字經辱罵，造成壓力過大險些流產；甚至還有一位學弟也長期遭到言語霸凌，多次反映無人聞問，造成必須前往精神科就醫。

據了解，林姓心輔官在今年五月已經調離戰管聯隊，但是軍中爆料，林員去年11、12月擔任伙食委員，將業務丟給所謂的菜鳥黃姓學弟辦理，最讓黃員無法忍受的是，林姓心輔官竟然還在這段期間，將醬油、剩菜的油漬、喝剩的飲料等混雜在一起，強迫黃員喝下，黃員礙於自己還是初任官及學弟而不敢忤逆，忍辱喝下後造成身心受創。

但是經過向上反映，竟然得到的答案是，「心輔官因工作壓力過大才會有這些舉動」，然後就不了了之。但林姓心輔官依然故我，言行並未改變，在辦公室內也常其辱罵一名已經懷孕的林姓上尉，當事人因為無法忍受辱罵及粗口而向政綜科長反映，上級長官擔心她抗壓力不夠會造成流產，將其調離單位，但仍未處理林姓心輔官的離譜行徑。

事後調來一名魏姓上尉接替業務，又長期的遭林姓心輔官以三字經的辱罵，經常連隔壁辦公室都聽得一清二楚，造成魏姓上尉幾乎精神崩潰，而必須前往醫院看身心科，原本在今年要簽下去繼續服役，最後決定在9月退伍。

更離譜的是，林姓心輔官的行為，恐涉及刑法強制、傷害及恐嚇，但上述這些案例發生後，戰管聯隊從政戰主任以下都未積極處理，反而放任事件繼續惡化，直到當事人幾乎都已經想鬧自殺，甚至想報請提前退役，事情愈搞愈大，戰管聯隊才將林姓心輔官進行言詞申誡，並將其調離，但之前發生的狀況就石沉大海。

空軍司令部表示，此案已經在今年4月25日由戰管連隊監察官實施行政調查，經查林姓心輔官確實曾有嚴詞不當以及言語挑釁要求黃員一起喝下噁心飲料等違失，目前已對其不當行舉進行言詞申誡，並調離現職。

(中時電子報)