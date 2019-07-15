藍總統誰來選將揭曉 揭密7/15「開封」流程

國民黨初選將在今天公布，上午11點將召開記者會對外正式公告總統候選人，前新北市長朱立倫、前鴻海董事長郭台銘均不出席，不論最後誰出線，鴻海前董事長郭台銘的動向受人注目。而原訂今下午召開記者會的郭台銘上午臨時宣布暫時取消，永齡教育基金會執行長劉宥彤受訪表示，晚點會有聲明，幾天後會在跟大家說明。

國民黨總統初選競爭激烈，也創下歷屆最多競爭者角逐的首例。力求謹慎，避免初選過程被質疑不公，國民黨從抽樣市話母體，到民調結果拆封、灌入系統跑數據與加權統計等流程，全程公開直播，並要求5位參選人或各自派代表與會。

原訂下午召開記者會對外說明的前鴻海董事長郭台銘，今早臨時宣布暫時取消。永齡教育基金會執行長劉宥彤受訪表示，昨天郭董去醫院照顧母親到有點晚，回家後和大家通電話，郭董希望大家早點休息。

劉宥彤說，支持者昨天湧入臉書、LINE大量留言，小編團隊也有處理，郭董希望藉此向全國支持者說稍安勿躁，不要太過焦急，最重要是照顧自己的心情與身體。

劉宥彤指出，郭董從投入選舉後到今天剛好滿90天，每天一早5、6點到深夜馬不停蹄，他希望大家能稍作休息，思考如何做才能讓國家更好，下一步要如何為民眾承擔，晚點郭董會有聲明，幾天在公開向大家說明。

對於有部分媒體指稱郭台銘先生今日記者會取消理由起因母親身體不適，郭台銘團隊表示，此為誤會，二者沒有直接關係，所以部份媒體使用的標題不正確，敬請更正！關於取消記者會，郭台銘先生表示，由於媒體一定有許多問題想進一步詢問，目前初選剛結束，需要沉澱思考，今日民調公佈後會發先發聲明，擇期再向媒體及國人報告！

(中時電子報)