香港沙田地區周（14）日舉行反送中大遊行，原本平和的示威抗議最終演變成激烈警民流血衝突，過程中有警員不慎斷指，警方稱是被抗議人士咬斷的。

香港反送中抗議情緒持續延燒，幾乎周周都有示威遊行，14日在沙田區舉行的大遊行最終演變成商場內的警民流血衝突，衝突中有員警的手指被咬斷，示威民眾的手腕也被扭到骨折。

香港14日反送中沙田大遊行爆發激烈警民流血衝突。

香港反送中沙田大遊行爆發激烈警民流血衝突。

綜合香港東網、香港01報導，反對修訂《逃犯條例》發起的大遊行昨日在香港沙田區登場，主辦方表示約有11.5萬人上街參與，原本平和的抗議遊行最終演變成緊張的警民對峙甚至是流血衝突。晚間7時遊行結束時，仍有千餘名示威人士不願離去，他們在馬路上擺起傘陣與警方對峙，警方則派出大批員警兵分三路圍堵抗議民眾，期間民眾不斷向員警丟擲磚頭、頭盔，抗議民眾最終失守，被警方逼入新城市廣場商場內，並與警方展開「困獸鬥」，雙方激烈攻防，民眾以雨傘、頭盔攻擊員警，警方則以警棍、胡椒噴霧反擊，現場相當混亂。

香港14日沙田大遊行原本相當平和。（圖／美聯社）

香港14日沙田大遊行最終演變成商場流血衝突。（圖／路透社）

有民眾描述，看到抗議人士拉倒便衣警察後，對警察拳打腳踢至少10秒，也有示威者被警察制伏後衣服遭撕爛，一名員警在衝突中小指斷裂，緊急送醫，香港眾志常務委員朱恩浩則是在被警方制伏過程中手腕遭防暴警察180度扭傷。

香港14日沙田大遊行最終演變成商場流血衝突。（圖／路透社）

香港警務處處長盧偉聰晚間到醫院探視受傷員警時稱，該名斷指員警是遭抗議人士咬斷手指，他形容該名示威者是「暴徒」。他說周日晚約有10名員警受傷，有人遭硬物擊傷，有警察臉部掛彩，他表示警方一定會全力調查此次衝突事件，至今已逮捕超過40名示威人士。

新城市廣場在晚間11時左右恢復平靜。

(中時電子報)