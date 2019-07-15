中正二分局泉州所員警溫皓翔逮捕通緝犯時傷及手腕。〔謝明俊翻攝〕

北市警中正二分局泉州所2名員警，14日深夜11時30分在轄內莒光路巡邏時，盤查發現一名男子沈振瑋是詐欺通緝犯，員警準備上前逮捕，但沈嫌持刀拒捕，並劃傷2名員警，員警被迫開槍射中沈嫌左大腿及右小腿，才制伏沈嫌，沈嫌經台大醫救治，並無生命危險，2員警另送和平醫院紮縫後也無大礙。

泉州所員警溫皓翔、李陏恩2人，是在14日深夜在轄內巡邏至莒光路105號前，發現男子沈振瑋獨自在街頭遊蕩，行跡可疑，2員將沈攔下盤查，結果發沈是詐欺通緝犯，準備動手逮捕時，3人一度扭打成一團，造成溫員手部及臉頰受傷。

接著，沈嫌從身上抽出一把尖刀朝李員刺去，李員為了奪刀，被劃傷左手虎口及腳部，溫員見狀，隨即拔槍朝沈嫌腿部連開2槍，擊中沈嫌左大腿及右小腿，沈嫌才乖乖就範，員警隨即通報支援並打119電話，將沈嫌送往台大醫院救治後無礙，受傷2名員警也被消防局救護車送往和平醫院紮縫後無礙。

(中時 )