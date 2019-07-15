賴姓男子見女同事女兒智能不足，不善於拒絕，假意約她在頂好商圈見面聊天，再以晚上蚊子多，沒冷氣，騙她至附近旅館聊天，予以性侵，賴男二審被判刑3年6月，被害人申請犯罪被害補償金，檢方准予補償20萬多元，日後將向賴男追償這筆錢。

檢方調查，賴姓男子與被害女子的母親是同事，知悉被害人智能不足，不善於拒絕別人，2016年5月結識被害人後，同年6月23日凌晨以LINE邀約被害人見面聊天，告知她在北市頂好商圈等候。

被害人當時正與陳姓同事吃消夜，因在頂好商圈附近，就同意就近前往赴約，2人見面後，賴以當地晚上蚊子多，沒冷氣，找她至附近旅館吹冷氣聊天，保證他是正人君子，不會逾矩。

由於被害人不善於拒絕，便與賴男前往旅館，但一進旅館，賴就開始不懷好意，被害人趁賴上廁所空檔，以LINE傳訊息「快點，我好怕，我被帶來旅館，我有氣喘沒帶藥」向陳姓同事求援。

賴見狀，即阻止被害人傳訊息，被害人作勢要打電話給母親，賴搶走她手機，並將她推倒在床上，壓住她身體後性侵得逞。被害人日前申請精神慰撫金及醫療費用，檢方准予補償20萬4734元。

(中時 )